Trump diz que arco que planeia construir em Washington pode tornar-se “complexo militar”

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou este domingo, 20 de setembro, que o enorme arco que quer construir entre o Lincoln Memorial e o Cemitério Nacional de Arlington poderá tornar-se um “complexo militar de primeira categoria”.

O arco, “capaz de acolher drones e atiradores furtivos, além de armazenar munições”, é mais um exemplo de como Trump insiste em que as suas iniciativas para embelezar a Casa Branca e a cidade também servem um propósito defensivo.

O Presidente dos Estados Unidos tem também chamado ao novo salão de baile da Casa Branca um “complexo militar” e argumenta que é necessário por razões de segurança nacional.

O Presidente republicano afirmou numa publicação nas redes sociais que tinha concordado, a “forte pedido” dos militares, em transformar o arco memorial previsto, com 76 metros de altura, “um Complexo Militar/Arco do Triunfo” de primeira categoria.

O complexo teria capacidade para alojar, armazenar e de utilizar rapidamente grandes quantidades de drones, além de atiradores furtivos, tanto no telhado como nas áreas da praça, e, adicionalmente, ter e armazenar também um importante volume de munições justamente para os para "snipers".

O arco, proposto para uma rotunda adjacente à Memorial Bridge, é um dos vários projetos que o Presidente republicano está a promover para deixar a sua marca duradoura em Washington.

Entre os outros estão o salão de baile da Casa Branca, a mudança de nome e renovação do Kennedy Center, a recuperação do espelho de água do Lincoln Memorial e a reconstrução de um campo de golfe no East Potomac Park, que poderá reduzir significativamente o acesso do público aos percursos pedonais e cicláveis.