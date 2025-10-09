Justiça francesa agrava de 9 para 10 anos de cadeia a condenação de violador de Gisèle Pelicot

O Tribunal de Recurso de Nimes, em França, agravou a condenação de Husamettin Dogan, de nove para 10 anos de prisão, por ter violado Gisèle Pelicot em 2019, quando esta se encontrava drogada."O tribunal e o júri condenam Husamettin Dogan a 10 anos de prisão" com acompanhamento sociojudicial com "providência cautelar de cinco anos", anunciou o presidente da instância judicial, Christian Pasta.Dogan, um pai e operário de 44 anos, foi o único que recorreu da sentença em que mais de 50 homens foram também considerados culpados de agressão sexual e violação sob submissão química.Husamettin Dogan havia sido condenado em primeira instância a nove anos de cadeia.A sentença foi proferida depois de quase três horas de deliberação e quatro dias de audiências neste novo julgamento.."Não existe pequena violação". Depois de ser violada por 51 homens, Gisèle Pelicot regressa a tribunal.Dominique Pelicot condenado a 20 anos de prisão por violação agravada. "Muito comovida", Gisèle fala em processo "muito difícil".Ex-marido de Gisèle Pelicot não vai recorrer da sentença.Gisèle Pelicot, a francesa que se tornou no rosto da luta contra a violência sexual.Francesa Gisèle Pelicot diz que vítimas de violência sexual "não estão sozinhas"