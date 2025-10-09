Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Justiça francesa agrava de 9 para 10 anos de cadeia a condenação de violador de Gisèle Pelicot

Husamettin Dogan, um pai e operário de 44 anos, foi o único que recorreu da sentença em que mais de 50 homens foram também considerados culpados de agressão sexual e violação sob submissão química.
David Pereira
Publicado a
Atualizado a

O Tribunal de Recurso de Nimes, em França, agravou a condenação de Husamettin Dogan, de nove para 10 anos de prisão, por ter violado Gisèle Pelicot em 2019, quando esta se encontrava drogada.

"O tribunal e o júri condenam Husamettin Dogan a 10 anos de prisão" com acompanhamento sociojudicial com "providência cautelar de cinco anos", anunciou o presidente da instância judicial, Christian Pasta.

Dogan, um pai e operário de 44 anos, foi o único que recorreu da sentença em que mais de 50 homens foram também considerados culpados de agressão sexual e violação sob submissão química.

Husamettin Dogan havia sido condenado em primeira instância a nove anos de cadeia.

A sentença foi proferida depois de quase três horas de deliberação e quatro dias de audiências neste novo julgamento.

