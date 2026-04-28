Jimmy Kimmel reage a pedidos de demissão feitos por Melania e Donald Trump

“Sabem aquele dia em que acordam e a primeira-dama faz um comunicado a pedir a vossa demissão? Já todos passámos por isso, certo?”. Foi assim que o humorista Jimmy Kimmel iniciou, na noite de segunda-feira, 27 de abril, a resposta ao pedido feito por Melania Trump, e depois também por Donald Trump, para que fosse demitido. E acabou a sua declaração sem pedir desculpa, dizendo que se limitara a fazer uma piada e que não incitou à violência.Em causa está uma piada feita no programa Jimmy Kimmel Live! na quinta-feira, antes do jantar de correspondentes de sábado durante o qual um homem abriu fogo dentro do hotel onde este se realizava com a presença do presidente dos Estados Unidos, da primeira-dama e de destacadas figuras da política norte-americana. Nesse programa, Kimmel disse que Melania Trump exibia um "brilho de viúva expectante" durante uma paródia em que simulou um número no jantar de correspondentes recorrendo a inserções de imagens de arquivo.. “Na quinta, três dias antes do jantar, fiz uma versão do jantar de correspondentes no programa. Não houve grande reação até esta manhã”, afirmou Kimmel. “Foi uma piada sobre a diferença de idades e o ar de felicidade que se vê neles sempre que estão juntos. Foi uma piada leve sobre o facto de ele ter quase 80 anos e ela ser mais nova do que eu”, acrescentou. "Não foi, de forma alguma, um incitamento ao assassinato", garantiu, lembrando como foi esse momento em que parodiou aquilo que seria o jantar se ele fosse chamado a intervir como acontecia anteriormente.. A verdade é que o casal Trump não gostou da graça e na segunda-feira exigiu à estação ABC a demissão do apresentador do Jimmy Kimmel Live!."Um cobarde, Kimmel esconde-se atrás da ABC porque sabe que a rede continuará a dar-lhe cobertura para o proteger", escreveu Melania nas redes sociais. “Pessoas como Kimmel não deveriam ter oportunidade de entrar nas nossas casas todas as noites para espalhar ódio. Cobarde, Kimmel esconde-se atrás da ABC porque sabe que a estação continuará a protegê-lo. Chega! Está na hora de a ABC se posicionar. Quantas vezes a liderança da ABC vai tolerar o comportamento atroz de Kimmel à custa da nossa comunidade?”, defendeu.. Mais tarde, foi a vez de Donald Trump atacar Kimmel, que, alegou, “não tem a mínima graça” e “fez uma declaração chocante no seu programa”. “Compreendo que muitas pessoas estejam indignadas com o desprezível apelo à violência feito por Kimmel e, normalmente, não prestariam atenção a nada do que ele dissesse, mas isto é algo inaceitável. Jimmy Kimmel devia ser despedido imediatamente pela Disney e pela ABC”, rematou.. A ABC ainda não se pronunciou sobre o caso..Cole Allen, o homem de 31 anos suspeito de ter disparado durante o jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca compareceu na segunda-feira, 27 de abril, pela primeira vez em tribunal, tendo sido formalmente acusado de tentativa de homicídio do presidente Donald Trump.Além da tentativa de assassinato, sobre o suspeito recaem ainda outras acusações graves, nomeadamente disparo de arma de fogo durante a execução de um crime de violência e transporte de armas de fogo e munições por via interestadual com intenção de cometer um crime agravado..Suspeito de atentado formalmente acusado de tentativa de homicídio de Donald Trump."As forças de segurança não falharam", afirma procurador-geral sobre tiroteio no Jantar de Correspondentes