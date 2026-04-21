Protesto contra a medida e anti-guerra em Tóquio.
Protesto contra a medida e anti-guerra em Tóquio.FOTO: EPA/FRANCK ROBICHON
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Japão levanta limites às exportações de armas

Primeira-ministra japonesa rejeita a ideia de que está a romper com a política pacifista da constituição de 1947.
Susana Salvador
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Sanae Takaichi

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