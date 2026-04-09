Israel vai continuar a atacar Hezbollah, promete Netanyahu. "Eliminado" sobrinho do líder do Hezbollah

Os ataques israelitas que visaram o Líbano na quarta-feira fizeram pelo menos 203 mortos, indicou o Ministério da Saúde libanês, tendo sido registados mais de mil feridos.Segundo a Associated Press, o número de mortos desta quarta-feira foi o mais elevado registado num só dia no Líbano desde o início da ofensiva militar israelita contra alvos do Hezbollah no país. O presidente do Líbano, Josef Aoun, já classificou os ataques como "bárbaros". O país decretou esta quinta-feira um dia de luto nacional.