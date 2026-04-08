Socorristas acudem a um dos locais bombardeados por Israel no centro de Beirute.
Socorristas acudem a um dos locais bombardeados por Israel no centro de Beirute. EPA/WAEL HAMZEH
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Cessar-fogo em risco: EUA e Irão clamam vitória, mas Israel expande ataques ao Líbano e Ormuz volta a fechar

Teerão voltou a fechar o Estreito de Ormuz depois do pior dia de ataques israelitas contra alegados alvos do Hezbollah, que deixaram mais de 250 mortos e quase 1200 feridos.
Susana Salvador
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