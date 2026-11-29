A reunião entre o atual primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o presidente do Yashar! - partido encarregado de formar Governo na sequência das eleições -, Gadi Eisenkot, para discutir a formação de um Executivo conjunto de unidade nacional parece ter deixado tudo na mesma.

Em comunicado, o Likud, partido de Netanyahu, e o Yashar! afirmaram que o encontro, na manhã deste domingo, 29 de novembro, foi “objetivo”, mas que não houve avanços significativos, nem foram agendadas novas conversas entre os dois políticos.

Citados pelo jornal Times of Israel, os partidos afirmaram que a reunião começou com uma análise sobre questões de segurança antes de abordar a formação do governo, e destacaram que “os dois lados procuraram reduzir as divergências substanciais existentes entre eles”.

No entanto, segundo os media israelitas, as divergências entre o primeiro-ministro e o seu opositor terão persistido durante a reunião, o que terá levado à decisão de não se agendarem novos encontros entre as equipas de negociação.

Eisenkot terá afirmado a Netanyahu que permanece fiel aos seus parceiros de bloco - os Democratas, partido de esquerda, e o Yisrael Beiteinu, de direita, com os quais assinou acordos nesta semana - e que o Likud é bem-vindo a integrar o governo após a sua formação, desde que aceite os princípios norteadores estabelecidos, segundo o The Jerusalem Post .

Outras vias possíveis para a formação de um governo incluem a adesão dos partidos haredi (ultraortodoxos) ao bloco liderado por Eisenkot, a entrada de um ou ambos os partidos árabes no governo, ou uma combinação de partidos árabes e haredi na coligação. A formação de um governo minoritário é outra opção.

Da parte do Likud, fontes citadas pelos media israelitas afirmaram que "ficou claro que Eisenkot não está interessado num governo de unidade nacional", argumentando que a recusa do líder do Yashar em aceitar Netanyahu como segundo primeiro-ministro num acordo de rotatividade significa que ele está "focado exclusivamente na formação de um governo controlado por apoiantes do terrorismo".

A reunião ocorreu após Netanyahu oferecer, no sábado, 28 de novembro, um acordo para um governo de rotatividade em que Eisenkot, o líder do Yashar! assumiria inicialmente o cargo de primeiro-ministro. A proposta de Netanyahu foi anunciada nas suas redes sociais. "A minha responsabilidade como líder exige que eu deixe tudo de lado [...] e concorde que Gadi Eisenkot assuma o cargo de primeiro-ministro, enquanto eu serei o 'primeiro-ministro alternativo' no início do mandato", escreveu.

A proposta de um governo de unidade é, sobretudo, uma tentativa de Netanyahu de impedir a formação de uma coligação alternativa apoiada pela oposição, depois de, esta semana, Eisenkot ter assinado acordos de coligação com os Democratas, partido de esquerda, e com o Yisrael Beiteinu, de direita.

Nas eleições legislativas, a 27 de outubro de 2026, nenhum partido alcançou as 61 cadeiras necessárias para a maioria no Knesset, o parlamento de Israel. Para que Eisenkot forme um governo sem Netanyahu precisa do apoio dos partidos árabes, o que não é pacífico entre os partidos com que o Yashar já chegou a entendimento.

Enquanto o Israel Beitenu, liderado por Avigdor Lieberman, é contrário a esta solução, o Democratas, liderado por Yair Golan, apoia a inclusão dos partidos árabes na formação do Executivo.

O prazo de 28 dias que Eisenkot tem para formar Governo termina a 6 de dezembro, embora possa ainda ter uma prorrogação de 14 dias.