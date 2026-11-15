Eisenkot foi mandatado por Isaac Herzog para tentar formar governo.
Eisenkot foi mandatado por Isaac Herzog para tentar formar governo. ABIR SULTAN / EPA
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Partidos de Gadi Eisenkot e Netanyahu negoceiam potencial governo de unidade em Israel

Depois de uma primeira reunião, Yashar e Likud vão voltar a encontrar-se. Democratas criticam negociação.
Ana Meireles
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