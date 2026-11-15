Partidos de Gadi Eisenkot e Netanyahu negoceiam potencial governo de unidade em Israel

Equipas de negociação do Yashar, de Gadi Eisenkot, e do Likud, do primeiro-ministro cessante Benjamin Netanyahu, reuniram-se este domingo durante cerca de uma hora para discutir a formação de um potencial governo de unidade em Israel. No final, as duas partes concordaram em prosseguir estas negociações. Num breve comunicado conjunto, citado pelos media israelitas, representantes do Yashar e do Likud informam que a reunião - que contou ainda com a participação da aliança centrista B’Yachad, de Naftali Bennett e Yair Lapid - decorreu num “clima profissional”, não revelando o que foi discutido, nem se houve algum progresso no sentido de ultrapassar as divergências entre Eisenkot e Netanyahu em relação à formação de um novo governo.Antes deste encontro, o Yashar tinha desmentido uma informação da Rádio do Exército de que estaria a ponderar oferecer ao Likud um acordo de rotação no poder, sistema através do qual Gadi Eisenkot assumiria primeiro a liderança do governo. Ao Times of Israel, o Yashar reforçou que a sua única proposta era a adesão do Likud a um governo liderado por Eisenkot.Já Netanyahu parece ter abandonado a exigência de liderar em primeiro lugar um governo rotativo, gesto que, segundo os media israelitas, parece mostrar uma maior flexibilidade da parte do primeiro-ministro cessante. “Vamos entrar na sala sem pré-condições”, disse Netanyahu no sábado à noite. “Deixemos de lado todas as disputas e todos os boicotes, e alcancemos acordos para a segurança e o futuro de Israel.”Os resultados das eleições de 27 de outubro deram o Likud como o partido mais votado, com 27 lugares no parlamento, seguido do Yashar, com 21, ambos sem conseguir uma maioria(são necessários 61 deputados). Após ouvir todos os partidos com assento parlamentar, o presidente Isaac Herzog decidiu mandatar Eisenkot, e não Netanyahu, para tentar formar um governo. Estas negociações entre Yashar e Likud não agradaram a vários partidos da oposição, como os Democratas, de Yair Golan, que se mostrou confiante de que a reunião não abre caminho a um governo de unidade nacional. “Ele [Eisenkot] entende que não é possível fazer negócios com Netanyahu. Não sei qual foi o objetivo desta reunião, mas, para ser sincero, não consigo imaginar nenhum governo liderado por Netanyahu. Isto parece-me algo totalmente inimaginável. Recorde-se que Netanyahu não pode exercer o cargo de ministro”, disse Golan, citado pelo Jerusalem Post. .Netanyahu vira-se contra partidos árabes, em posição de o desalojar.Israel. Eisenkot mandatado para manobra de equilibrismo.Eisenkot quer formar governo “o mais rapidamente possível”, Netanyahu defende executivo de unidade nacional