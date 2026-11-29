As autoridades israelitas anunciaram neste domingo, 29 de novembro, que vão solicitar a pena de morte para um palestiniano acusado de matar um colono franco-israelita.

Em comunicado, o exército informou a família de Netanel Choukroun, morto a tiro em meados de setembro, no centro da Cisjordânia ocupada, que a Promotoria Militar apresentará, na segunda-feira, 30 de novembro, uma denúncia com base na nova lei, aprovada em março deste ano, "que prevê a pena de morte obrigatória, a menos que o tribunal militar imponha uma pena de prisão perpétua por motivos específicos".

Segundo o comunicado, "trata-se da primeira denúncia apresentada" em Israel desde a entrada em vigor desta nova legislação, em maio passado.

A lei, defendida pelo ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, de extrema-direita, impõe a pena de morte para o homicídio doloso de uma pessoa com a intenção de "negar a existência do Estado de Israel". Com esta formulação, fica claro que os alvos são os terroristas palestinianos, tornando a sua aplicação "em casos de terrorismo nacionalista judaico praticamente impossível", escreve o jornal Haaretz.

A lei determina a execução por enforcamento no prazo máximo de 90 dias depois da sentença, passada pelos tribunais militares da Cisjordânia ocupada (onde só os palestinianos são julgados, com os colonos a serem julgados em tribunais civis).

Na altura da aprovação da lei, Portugal denunciou um "retrocesso civilizacional" através de um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Outros governos ocidentais e organizações dos direitos humanos qualificaram a lei como "discriminatória", um "novo patamar de desumanização dos palestinianos", "uma demonstração pública de crueldade" e do "total desprezo pelos direitos humanos.