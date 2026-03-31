Protesto em Nablus, na Cisjordânia, de familiares de presos palestinianos contra a nova lei.
Protesto em Nablus, na Cisjordânia, de familiares de presos palestinianos contra a nova lei. EPA/ALAA BADARNEH
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Israel aprova pena de morte para palestinianos e Portugal denuncia "retrocesso civilizacional"

Lei foi aprovada pelo Parlamento israelita na segunda-feira (30 de março) à noite, sendo condenada por países ocidentais e organizações de direitos humanos como "discriminatória".
Susana Salvador
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