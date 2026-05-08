A destruição em Beirute após o último ataque de Israel.
A destruição em Beirute após o último ataque de Israel.FOTO:EPA/Stringer
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Israel e Líbano retomam diálogo após novo ataque a Beirute

Foi o primeiro bombardeamento na capital libanesa desde a entrada em vigor do cessar-fogo, com as IDF a alegar terem morto o comandante da força de elite Radwan do Hezbollah.
Susana Salvador
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