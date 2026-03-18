Israel ataca norte do Irão. Qatar "reserva-se o direito de responder" após ataque a cidade industrial

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) informaram esta quarta-feira que lançaram ataques aéreos no norte do Irão pela primeira vez desde o início da operação militar, a 28 de fevereiro. "A Força Aérea israelita, agindo com base em informações da Marinha e das Forças de Defesa de Israel, começou a atacar alvos no norte do Irão pela primeira vez durante a Operação Rising Lion", indicou um comunicado das IDF, citado pela imprensa internacional.De acordo com os media israelitas, os ataques visam navios da Marinha iraniana na cidade portuária de Bandar Anzali, na costa do Mar Cáspio.