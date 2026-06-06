Israel admite ter matado três militares libaneses por engano em ataque no sul do Líbano

Israel admitiu este sábado, 6 de junho, ter matado por engano três militares libaneses num ataque aéreo no sul do Líbano, alegando que a operação tinha como alvo combatentes do Hezbollah.Segundo o exército libanês, um brigadeiro-general, um capitão e um soldado morreram quando um avião israelita atingiu um veículo militar na região de Nabatieh. Em comunicado, os libaneses classificaram o bombardeamento como um “ataque aéreo brutal” e acusaram Israel de prosseguir uma “agressão deliberada e repetida” contra o Líbano e as suas forças armadas.Após o ataque, as Forças de Defesa de Israel confirmaram a autoria da operação e reconheceram que os ocupantes do veículo eram militares libaneses. Num comunicado citado pela agência espanhola EFE, o exército israelita afirmou que o veículo foi detetado a deslocar-se de forma “suspeita” perto da localidade de Tebnit, numa área descrita como “zona de combate ativa”, onde existiriam indícios de atividade do Hezbollah.Israel sustentou que as tropas identificaram uma “ameaça concreta” contra os seus militares destacados na região e que a ação estava dirigida “contra o Hezbollah e não contra o Exército libanês”. Os militares acrescentaram ainda que o incidente está a ser investigado e que serão retiradas “as lições necessárias”.O presidente libanês, Joseph Aoun, condenou o ataque, classificando-o como “uma violação flagrante da soberania libanesa e do direito internacional”. Numa nota divulgada pela Presidência, Aoun considerou que o bombardeamento faz parte de uma escalada que ameaça a estabilidade no sul do país, apesar dos esforços diplomáticos em curso.O exército libanês não participa diretamente no conflito entre Israel e o Hezbollah e é visto pela comunidade internacional como um elemento central de qualquer solução negociada futura, uma vez que poderá vir a assumir o controlo de áreas atualmente dominadas pelo movimento xiita apoiado pelo Irão.A violência continuou, entretanto, noutras zonas do sul do Líbano. Segundo a agência oficial libanesa, um bombardeamento israelita na região de Sidon causou pelo menos seis mortos e quatro feridos, enquanto outros ataques registados durante a noite e a manhã atingiram vários distritos do sul do país..Bombardeamentos e ataques com mísseis marcam violação do cessar‑fogo entre Israel e Líbano