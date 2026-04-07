Uma bandeira iraniana e a mensagem “No king” (referência às manifestações anti-Trump) nos destroços de um edifício da Universidade Sharif, em Teerão, destruído por um bombardeamento.
Uma bandeira iraniana e a mensagem “No king” (referência às manifestações anti-Trump) nos destroços de um edifício da Universidade Sharif, em Teerão, destruído por um bombardeamento.EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Internacional

Israel adiantou-se ao fim do ultimato e atingiu pontes e linhas ferroviárias

Ameaça de Trump em pôr fim a uma civilização, nas horas que precedem o fim do prazo dado para chegar a um acordo com o Irão, alarma oposição norte-americana e diplomatas.
César Avó
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