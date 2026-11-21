Entre 2020 e 2070, o número de muçulmanos no mundo deverá crescer cerca de 80%, ou seja, de 2,02 mil milhões deverão passar para 3,64 mil milhões. Os cristãos também deverão crescer, mas a um ritmo bem menor, 30%, chegando aos 2,96 mil milhões na mesma altura.

As projeções são do Pew Research Center, que as revelou há dias, e segundo o qual, a este ritmo, o número de muçulmanos no mundo ultrapassará o de cristãos em 2035. A principal razão são as taxas de fertilidade bem mais elevadas entre os seguidores do islão (3,1 filhos por mulher em média) enquanto entre os cristão se fica pelos 2,5 filhos por mulher. Mesmo assim acima da média do resto das mulheres entre as quais está nos 1,6 filhos, bem abaixo dos 2,1 necessárias para a renovação das gerações.

Neste meio século, estima-se que a população mundial cresça 29%. Abaixo desse valor vão crescer os judeus e os hindus, 20% os primeiros, 17% os segundos.

No caso dos judeus, as projeções do PEW revelam que em 2070, 62% do total dos seguidores desta religião viverão em Israel. Em 2020 eram 46%.

Um número impressionante é o dos budistas que vai decrescer 20%. A explicação é simples: uma população idosa e baixas taxas de fertilidade, um vez que a maior parte dos budistas se encontram na Ásia.

Segundo um outro estudo do mesmo instituto, mas datado de março e focado apenas nos budistas, outra das razões para esta tendência é o facto de muitas pessoas que foram criadas como budistas terem deixado de se identificar com essa religião. Ou seja, se algumas pessoas se estão a converter ao budismo, muitas mais estão a deixar a religião.

Paquistão ultrapassa Indonésia

Olhando para os gráficos, o Pew projeta também trocas de posições na lista dos países com maior população muçulmana. A Indonésia, que em 2020 tinha 234 milhões de muçulmanos, terá 274 milhões em 2070, passando do primeiro para o quarto lugar.

O peso dos muçulmanos no total da população indonésia vai manter-se quase inalterado, passando de 87% para 84%. A queda no ranking global deve-se a um fenómeno generalizado naquela país, e não específico dos muçulmanos: a queda nas taxas de fertilidade. Os motivos? A subida da idade de casamento, a crescente urbanização, as mudanças nas preferências familiares e os programas de planeamento familiar têm contribuído para a descida a longo prazo.

Quem sobe é o Paquistão, que passa de segundo país com maior população muçulmana em 2020 (227 milhões) para o primeiro lugar, com 461 milhões. Um reflexo do rápido crescimento populacional do país fundado por Muhammad Ali Jinnah como pátria para os muçulmanos após a partição da Índia britânica.

Atualmente quinto país mais populoso, o Paquistão apresenta uma taxa de fertilidade de 3,6 filhos por mulher. Com 67% da população abaixo dos 30 anos e perante a pressão que isso coloca sobre sectores como escolas, em empregos e serviços públicos, as autoridades paquistanesas declararam esta semana o crescimento populacional como "emergência nacional".

Do terceiro lugar dos países com maior população muçulmana, a Índia passa nas previsões do Pew para segundo lugar. Um salto dos atuais 213 milhões (uma minoria assinalável num país com um total de mais de 1400 milhões de pessoas) para 334 milhões. Em termos percentuais, o peso da minoria muçulmana também vai crescer, passando dos atuais cerca de 15% para 20% dentro de meio século, sendo o país de maioria hindu.

O terceiro lugar do ranking passará a ser ocupado pela Nigéria. O país africano sobe desde o quinto lugar que ocupa atualmente, mais do que duplicando - de 120 milhões de muçulmanos em 2020 para 282 milhões em 2070. Num país em rápido crescimento demográfico, como quase todo o continente africano, e tradicionalmente dividido quase ao meio entre cristãos e muçulmanos, estes últimos vão ganhar terreno nas próximas décadas. Em fevereiro, um outro estudo do Pew Research Center estimava até 2050 os muçulmanos podem representar 58,5% da população da Nigéria, com a percentagem de cristãos a diminuir para 39%.

No relatório agora divulgado, outra conclusão salta à vista: Quatro dos dez países com maior população muçulmana em 2070 situam-se em África: Nigéria, Egito, Etiópia e Sudão. A Etiópia e o Afeganistão entram na lista, substituindo o Irão e a Argélia, enquanto a população muçulmana do Sudão mais do que duplica, atingindo os 116 milhões, e ultrapassa a da Turquia.

Quase todas regiões do mundo ficam mais muçulmanas

As consequências deste boom das populações muçulmanas vai refletir-se em todos os continentes. Na Europa, a percentagem de cristãos vai baixar de 67% para 52% da população em 2070, enquanto a percentagem de muçulmanos mais do que duplica, de 6% para 13%. O grupo que também aumenta no continente europeu é o dos que dizem não ter qualquer religião - de 25% para 33%.

Na América do Norte, a tendência é semelhante para cristãos e "sem religião". O número de cristãos vai cair no próximo meio século de 63% para 46%, enquanto 41% passarão a não ter qualquer religião, quando em 2020 eram 30%. Os muçulmanos passam de 2% para 5%.

Na Ásia-Pacífico, cenário diferente: se os muçulmanos também sobem - de 26% para 37% -, o grupo dos "sem religião" baixa de 33% para 23%.

As projeções do Pew abrangem 201 países e territórios, onde vive 99,98 por cento da população mundial. Partem do princípio de que as tendências atuais em matéria de fertilidade, mortalidade e mudança de religião se mantêm, podendo, no entanto, sofrer alterações devido a guerras, catástrofes ou mudanças económicas.