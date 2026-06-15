Irão terá adicionado no acordo com os EUA taxas de navegação no estreito de Ormuz

Pouco antes do anúncio do acordo entre o Irão e os Estados Unidos, Teerão terá adicionado uma cláusula sobre a aplicação de taxas de navegação no estreito de Ormuz, avançou esta segunda-feira (15 de junho), a agência de notícias iraniana Fars, citada pela AFP. “Nos momentos finais das negociações, o texto do memorando de entendimento foi alterado para enfatizar de forma clara e explícita a questão da soberania iraniano-omanita sobre o Estreito de Ormuz”, referiu a agência de notícias, que cita uma fonte, não identificada, conhecedora do processo. Na notícia, revelada um dia após o anúncio de acordo entre os dois países, é ainda referido que "a utilização da expressão 'serviços marítimos'" no documento quer dizer que os EUA "aceitaram que sejam pagas taxas ao Irão". O vice-presidente dos EUA, JD Vance, já veio, entretanto, afirmar que não espera a aplicação de taxas no estreito de Ormuz a longo prazo.“A nossa expectativa é que o estreito seja aberto sem portagens a longo prazo, e é isso que vamos definir nas negociações técnicas”, disse JD Vance, em entrevista à CNBC, dando conta que o tráfego de navios através do estreito de Ormuz já aumentou nas últimas 24 horas.O memorando de entendimento entre os dois países inclui, além da cessação das hostilidades, que abrange o Líbano, a reabertura do estreito de Ormuz e o levantamento do bloqueio marítimo dos EUA aos portos iranianos, deverá ser assinado na próxima sexta-feira (19) em Genebra, Suíça, de acordo com o Paquistão. "Após intensas negociações, temos o prazer de anunciar que o acordo de paz entre os Estados Unidos da América e a República Islâmica do Irão foi alcançado. Ambas as partes declararam a cessação imediata e permanente das operações militares em todas as frentes, incluindo no Líbano", escreveu o primeiro-ministro paquistanês Shebaz Sharif no X.Para o presidente dos EUA, este é um "grande acordo" que "trará paz e segurança a toda a região". "Muitos presidentes tentaram fazer a paz com o Irão, e todos falharam antes de mim. Os líderes da região encontraram, pela primeira vez, um presidente capaz de os ajudar a alcançar uma paz verdadeira", destacou numa mensagem divulgada na rede social Truth Social."Com a abertura do estreito [de Ormuz] após a assinatura do acordo na sexta-feira, para efeitos de remoção de minas, o petróleo voltará a fluir em ambos os lados para a região e para o mundo!", prometeu Donald Trump. .Acordo EUA-Irão. Petróleo tomba para mínimos de março e bolsas europeias sobem.De acordo com a NBC News, que cita um diplomata da região, os mediadores do Qatar vão realizar durante esta semana reuniões preparatórias separadas com ambas as partes do acordo em Doha. O objetivo destes encontros é preparar o terreno para a assinatura oficial na Suíça e o início das negociações técnicas que terão lugar durante um período de 60 dias estipulado no acordo, refere a estação de televisão norte-americana..Seguro espera que acordo entre Irão e EUA ponha "fim imediato ao conflito, incluindo no Líbano".Costa e UE saúdam acordo EUA‑Irão, mas Israel recusa‑o e exige desmantelamento do Hezbollah