Masoud Pezeshkian, presidente do Irão
Masoud Pezeshkian, presidente do IrãoEPA / STR
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Irão: Presidente iraniano diz que chegou a altura de terminar guerra com os EUA

“É melhor acabar com a guerra agora, enquanto estamos numa posição de força e dignidade, enquanto o mundo inteiro reconhece a nossa vitória”, afirmou Pezeshkian
DN/Lusa
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O Presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, defendeu esta sexta-feira (21 de agosto) que chegou o momento de terminar a guerra com os Estados Unidos, considerando que Teerão se encontra numa “posição de força” perante Washington.

“É melhor acabar com a guerra agora, enquanto estamos numa posição de força e dignidade, enquanto o mundo inteiro reconhece a nossa vitória”, afirmou Pezeshkian durante um encontro com médicos.

O Presidente iraniano acusou ainda os Estados Unidos de terem atacado “escolas, hospitais e infraestruturas”, “violando todas as regras”, e afirmou que Washington é “odiado em todo o mundo”.

Estas declarações surgiram depois de o Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano ter acusado os Estados Unidos de “terrorismo económico” e de “crimes contra a humanidade”, na sequência do anúncio de Washington de um agravamento das sanções económicas contra Teerão.

“Os perpetradores e instigadores destas sanções merecem ser julgados e punidos por cometerem crimes tão hediondos”, afirmou o Ministério num comunicado.

O secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, prometeu na quinta-feira que Washington "ia derrubar" o regime iraniano através da campanha de sanções anunciada, quase seis meses depois do início da guerra.

A China criticou igualmente as novas medidas norte-americanas, argumentando que as “sanções e a pressão” não permitirão resolver o conflito no Médio Oriente.

Washington tinha apelado a outros governos, incluindo o de Pequim, para se juntarem aos esforços destinados a isolar a economia iraniana.

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