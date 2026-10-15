Irão. EUA podem vir a usar a "mãe de todas as bombas", a mais forte não-nuclear do arsenal norte-americano

O exército dos Estados Unidos abriu a possibilidade de usar num ataque ao Irão a "Mãe de todas as bombas" (MOAB, na sigla em inglês), nome pela qual é conhecida a bomba mais forte no arsenal norte-americano que não é nuclear, noticiou a CNN, citando fontes militares na administração Trump.

Esta possibilidade está incluída nos novos planos de ataque à infraestrutura energética e nuclear do Irão caso o presidente dos EUA dê a ordem para voltarem a combater.

A MOAB, nome comum da GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb, foi testada pela primeira vez em 2003 e só foi lançada uma vez, sobre um sistema de túneis do Estado Islâmico na região de Achin, no Afeganistão.

Segundo as fontes da CNN, conselheiros da Casa Branca têm-se reunido para decidir que opções estão em cima da mesa para o Irão, sendo que ainda não é claro se os ataques voltarão antes ou depois das eleições intercalares. Porém, as ordens de Trump são para criar novos planos de ataque, os quais podem incluir o uso de uma MOAB sobre "muita infraestrutura energética", algo que seria seguido por uma retirada rápida das suas forças.

Outra das fontes, lê-se, indicou que Trump planeia especificamente atacar a Montanha Pickaxe (Montanha da Picareta), onde se deve esconder a maioria da infraestrutura nuclear iraniana, tendo os conselheiros indicado o uso de uma MOAB nesses sítios.

Ainda assim, dentro da Casa Branca, há quem tenha dúvidas que a MOAB seja indicada para estes alvos, nomeadamente para a Montanha da Picareta, já que implicaria uma perfuração sobre várias camadas de granito para destruir as infraestruturas nucleares que estão lá debaixo.

"A MOAB é uma arma de grande porte do tipo operação de informação, ideal para limpar áreas extensas, mas não serve para muito mais do que isso", disse uma das fontes conhecedoras dos planos militares à CNN, ressalvando que a bomba "não foi, de forma alguma, concebida como uma ogiva de penetração profunda".