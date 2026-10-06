Donald Trump diz que subida dos preços pela guerra é "artificial"
Donald Trump diz que subida dos preços pela guerra é "artificial"EPA/AARON SCHWARTZ / POOL
Internacional

Trump sugere que Irão podia "arrasar Los Angeles ou San Diego"

Casa Branca diz que Trump disse querer proteger cidades californianas. Responsáveis do estado da costa oeste interpretaram discurso em comício ao contrário e condenaram declarações do Presidente.
André Certã
Publicado a
Atualizado a

O presidente dos EUA, Donald Trump sugeriu que o Irão podia "destruir" Los Angeles ou San Diego. As declarações foram proferidas num comício realizado no estado do Nebrasca e geraram críticas do governador californiano Gavin Newsom e de várias autoridades do estado, maioritariamente democratas.

As palavras de Trump surgiram num discurso em que o líder norte-americano disse ainda que a subida de preços dos combustíveis causada guerra contra o Irão era "artificial" e que estes estavam só "um bocadinho alto".

"É um pequeno preço a pagar pela segurança do mundo, pela segurança do nosso país. Eles podem destruir uma cidade. Deixem-nos fazer isso, deixem, deixem-nos destruir Los Angeles. Deixem-nos destruir San Diego", acrescentou.

A interpretação das declarações do Presidente norte-americano divergem. A própria conta Rapid Response, ligada à Casa Branca, insistiu que Trump estava "a dizer que os EUA estão a lutar para impedir o Irão de ter a capacidade de destruir Los Angeles e San Diego com uma arma nuclear". "O que fariam se tivessem a possibilidade", acrescentou.

Em sentido contrário, Newsom interpretou que Trump sugeria a que se deixasse o Irão atacar as duas cidades. "Depois de enviar a Guarda Nacional e os Fuzileiros Navais para ocupar a Califórnia, Donald Trump afirma agora que os nossos inimigos estrangeiros deveriam 'destruir' Los Angeles e San Diego", escreveu na conta pessoal no X, apontando que o líder "está desequilibrado e é perigoso".

Na conta oficial de governador, Newsom sugeriu mesmo que as declarações podem ser "traição", ao porem um alvo em duas das maiores cidades do estado.

"Estou a dar instruções ao Centro Estatal de Avaliação de Ameaças para que acompanhe ativamente a situação, caso agentes estrangeiros interpretem as declarações do Presidente como um convite para atacar a Califórnia", acrescentou.

Os autarcas de ambas as cidades californianas também interpretaram as declarações de Trump da mesma forma. Na rede social X, a presidente da câmara de Los Angeles, Karen Bass, considerou que "o Presidente dos Estados Unidos sugeriu que um governo estrangeiro atacasse Los Angeles".

"As suas declarações contra a nossa cidade são perigosas e podem comprometer a nossa segurança. O papel de um presidente é proteger o país, não ameaçá-o ativamente nem incentivar ataques contra vidas americanas", acrescentou.

Já Todd Gloria, autarca de San Diego, escreveu no X que a sua cidade não era "danos colaterais".

"Não somos descartáveis. E nunca somos um 'pequeno preço a pagar'. Mantenham a nossa cidade fora dos vossos discursos de guerra irresponsáveis", acrescentou.

Donald Trump
Trump
Califórnia
Gavin Newsom
Diário de Notícias
www.dn.pt