Trump sugere que Irão podia "arrasar Los Angeles ou San Diego"

O presidente dos EUA, Donald Trump sugeriu que o Irão podia "destruir" Los Angeles ou San Diego. As declarações foram proferidas num comício realizado no estado do Nebrasca e geraram críticas do governador californiano Gavin Newsom e de várias autoridades do estado, maioritariamente democratas.

As palavras de Trump surgiram num discurso em que o líder norte-americano disse ainda que a subida de preços dos combustíveis causada guerra contra o Irão era "artificial" e que estes estavam só "um bocadinho alto".

"É um pequeno preço a pagar pela segurança do mundo, pela segurança do nosso país. Eles podem destruir uma cidade. Deixem-nos fazer isso, deixem, deixem-nos destruir Los Angeles. Deixem-nos destruir San Diego", acrescentou.