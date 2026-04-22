Irão terá apreendido dois navios no estreito de Ormuz. Trump diz que Teerão está em “colapso financeiro”

A Guarda Revolucionária do Irão terá apreendido duas embarcações que tentavam atravessar o estreito de Ormuz, noticia a Sky News, que cita os media estatais iranianos. De acordo com a agência de notícias Tasnim, os dois navios não estavam em conformidade com as normas em vigor. As embarcações apreendidas são MSC Francesca e Epaminondas - foram atacadas quando tentavam atravessar o estreito de Ormuz -, indicou a Sky News. Os dois navios estariam a operar "sem a autorização necessária" e por estarem a "manipular os sistemas de navegação".“Perturbar a ordem e a segurança no estreito de Ormuz é a nossa linha vermelha”, indicou a Guarda Revolucionária do Irão, citada pelo The Guardian.