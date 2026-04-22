Internacional

Irão terá apreendido dois navios no estreito de Ormuz. Trump diz que Teerão está em “colapso financeiro”

O presidente dos EUA anunciou o prolongamento do cessar-fogo com o Irão até que o regime de Teerão apresente uma proposta para um acordo. Siga aqui as notícias sobre o conflito no Médio Oriente.
Irão terá apreendido dois navios no estreito de Ormuz. Trump diz que Teerão está em “colapso financeiro”
EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Guarda Revolucionária do Irão terá apreendido dois navios que tentavam atravessar estreito de Ormuz

A Guarda Revolucionária do Irão terá apreendido duas embarcações que tentavam atravessar o estreito de Ormuz, noticia a Sky News, que cita os media estatais iranianos.

De acordo com a agência de notícias Tasnim, os dois navios não estavam em conformidade com as normas em vigor. As embarcações apreendidas são MSC Francesca e Epaminondas - foram atacadas quando tentavam atravessar o estreito de Ormuz -, indicou a Sky News.

Os dois navios estariam a operar "sem a autorização necessária" e por estarem a "manipular os sistemas de navegação".

“Perturbar a ordem e a segurança no estreito de Ormuz é a nossa linha vermelha”, indicou a Guarda Revolucionária do Irão, citada pelo The Guardian.

Terceiro navio atacado no estreito de Ormuz

Um terceiro navio foi atacado no estreito de Ormuz, noticiou esta quarta-feira a BBC. A informação foi dada pela empresa de inteligência marítima Vanguard à BBC Verify.

De acordo com a emissora britânica, o MSC Francesca, com bandeira do Panamá, foi alvejado a cerca de seis milhas náuticas da costa do Irão, quando se dirigia para sul, saindo do estreito e entrando no Golfo de Omã.

A empresa de inteligência marítima Vanguard adianta que o MSC Francesca foi abordado pela Guarda Revolucionária Islâmica e “instruído a lançar âncora”.

A embarcação registou “danos no casco e nos alojamentos”.

Comissão Europeia cria Observatório de Combustíveis para identificar eventual escassez

A Comissão Europeia anunciou hoje a criação de um Observatório de Combustíveis para acompanhar as reservas na União Europeia (UE) e identificar e atuar rapidamente perante uma eventual escassez, dados os impactos do conflito no Médio Oriente.

“Um novo Observatório de Combustíveis será criado para acompanhar a produção, importações, exportações e níveis de reservas de combustíveis de transporte na UE. Isto permitirá identificar rapidamente potenciais carências e, em caso de libertação de reservas de emergência, orientar medidas específicas para manter uma distribuição equilibrada de combustíveis”, anuncia o executivo comunitário, em comunicado divulgado em Bruxelas.

A medida consta de um pacote de medidas hoje divulgado pelo executivo comunitário para fazer face à crise energética causada pela guerra na região do Médio Oriente, no âmbito do qual Bruxelas adianta que, “para mitigar o impacto dos preços elevados e possíveis carências no setor da aviação da UE, a Comissão também clarificará as flexibilidades existentes no quadro da aviação europeia”.

Lusa

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“Não iremos a Islamabad antes do fim do bloqueio”, diz diplomata iraniano

O chefe da missão iraniana no Egito, Mojtaba Ferdousi Pour, disse esta quarta-feira à Associated Press (AP) que estão em curso as conversações com os mediadores paquistaneses “para implementar as condições do Irão” para uma nova ronda negocial.

O diplomata iraniano fez saber, no entanto, que o país não irá negociar "sob ameaça”. “Não iremos a Islamabad antes do fim do bloqueio”, avisou Mojtaba Ferdousi Pour.

Segundo cargueiro atacado no estreito de Ormuz, diz agência de segurança marítima UKMTO 

A agência de segurança marítima britânica UKMTO indicou esta quarta-feira que uma segunda embarcação foi atacada no estreito de Ormuz.

De acordo com a UKMTO, o navio cargueiro foi alvejado a cerca de oito milhas náuticas a noroeste do Irão, não tendo sido divulgada a informação sobre o local de onde foram feitos os disparos.

"O comandante de um navio cargueiro que estava a sair do país relatou ter sido alvejado e está agora parado na água. A tripulação está em segurança e foi contabilizada. Não há relatos de danos na embarcação", refere a UKMTO.

Anteriormente, a agência de segurança marítima anunciou que um porta-contentores tinha sido alvo de disparos iranianos ao largo da costa de Omã.

Guarda Revolucionária avisa para “golpes devastadores” ante qualquer agressão

 Guarda Revolucionária iraniana avisou hoje que qualquer nova agressão de Estados Unidos da América (EUA) e Israel terá como resposta “golpes devastadores, para além do que é imaginável” para os inimigos.

“Numa possível nova fase do confronto militar, a Guarda Revolucionária infligirá golpes devastadores, para além do que é imaginável” para os inimigos, “aos seus recursos remanescentes na região”, lê-se em comunicado divulgado pela agência de notícias Tasnim.

Aquela força militar da República Islâmica declarou que a sua resposta a qualquer nova agressão será “firme, decisiva e imediata”.

Segundo o texto, a capacidade de atingir pontos vitais e simbólicos da dissuasão israelita e norte-americana “continua em aberto e pronta”, destacando-se a coordenação com o resto das forças armadas para impedir qualquer tentativa de recuperar as suas capacidades estratégicas.

Os responsáveis militares de Teerão frisaram que o enfraquecimento do poderio militar israelo-americano abre caminho para uma nova ordem regional no Médio Oriente, sem a presença de potências estrangeiras, defendendo que tal vai contribuir para a consolidação de um ambiente mais estável na região.

Lusa

Teerão negoceia quando EUA levantarem bloqueio no estreito de Ormuz, diz embaixador iraniano na ONU

O embaixador do Irão nas Nações Unidas afirmou que Teerão negoceia com Washington quando os EUA levantarem o bloqueio no estreio de Ormuz.

“Assim que o bloqueio for suspenso, a próxima ronda de negociações será realizada em Islamabad”, no Paquistão, disse Amir-Saeid Iravani. “O Irão está preparado para qualquer cenário”, adiantou ao jornal  Shargh, segundo noticia a Al Jazeera.

O diplomata afirmou que não foi o Irão que iniciou "a agressão militar". "Se eles [EUA] procuram uma solução política, estamos prontos. Se procuram a guerra, o Irão também está pronto para isso”, assegurou Amir-Saeid Iravani.

Trump diz que Teerão está em “colapso financeiro” com estreito de Ormuz bloqueado

 O presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, afirmou hoje que a República Islâmica iraniana está “a entrar em colapso financeiro” devido ao bloqueio do estreito de Ormuz, numa mensagem na sua rede social.

"O Irão está a entrar em colapso financeiro! Eles querem o estreito de Ormuz aberto imediatamente - eles estão desesperados por dinheiro! Eles estão a perder 500 milhões de dólares (cerca de 430 milhões de euros) por dia (...) SOS!!!", escreveu o líder norte-americano.

Trump anunciara antes, a pedido do Paquistão, o prolongamento da trégua até que o Irão apresente uma proposta para um acordo, embora mantendo o bloqueio aos portos iranianos.

Lusa

Um morto e dois feridos em ataque israelita no Líbano

Uma pessoa morreu hoje e duas ficaram feridas após um ataque israelita na região do Vale do Bekaa, no leste do Líbano, informou a imprensa estatal libanesa, apesar do cessar-fogo em vigor entre Israel e o Hezbollah.

"Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas após um ataque realizado por um drone inimigo ao amanhecer nos arredores de Al-Jabour, no Vale do Bekaa", informou a Agência Nacional de Notícias (NNA).

O movimento libanês Hezbollah afirmou na terça-feira que os seus combatentes dispararam rockets e enviaram drones de ataque contra uma base militar israelita "em retaliação por flagrantes" violações do cessar-fogo, citando em particular "ataques contra civis e a destruição de casas e aldeias".

O exército israelita declarou na terça-feira que o Hezbollah tinha "disparado vários rockets" contra os soldados estacionados no sul do Líbano e que o exército retaliou atingindo o lança-foguetes.

Lusa

Porta-contentores alvo de disparos iranianos ao largo de Omã

A agência de segurança marítima UKMTO, que acompanha navios em todo o mundo, anunciou hoje que um porta-contentores foi alvo de disparos iranianos ao largo da costa de Omã, causando danos, mas sem vítimas.

"A embarcação foi abordada por uma lancha de patrulha da Guarda Revolucionária Islâmica, sem aviso prévio por rádio, que abriu então fogo contra o navio, causando danos significativos na ponte de comando", informou a UKMTO.

"Não foram relatados incêndios ou impactos ambientais", informou a agência, que está sob a tutela do exército do Reino Unido, acrescentando que a tripulação se encontra "sã e salva".

A UKMTO disse que o ataque foi lançado por volta das 07:55 (04:55 em Lisboa) no estreito de Ormuz, a 15 milhas náuticas (27,7 quilómetros) a nordeste da costa de Omã.

O Irão não fez até ao momento qualquer comentário sobre o ataque.

O incidente ocorre depois de os Estados Unidos terem apreendido um navio porta-contentores iraniano, no fim de semana, e abordado um petroleiro associado ao comércio de petróleo do Irão, no oceano Índico.

Lusa

Comissão Europeia apresenta hoje medidas de apoio face à crise energética

A Comissão Europeia vai apresentar hoje um pacote de medidas de apoio face à crise energética causada pelo conflito no Médio Oriente, pedindo alternativas ao carro e avião para menos consumo na União Europeia (UE) e mais armazenamento.

Em causa está uma caixa de ferramentas que Bruxelas vai divulgar, esta manhã, para fazer face aos elevados preços da energia, incluindo apoio direcionado a consumidores e empresas, possíveis reduções fiscais e ajustes de tarifas e utilização de instrumentos de mercado e reservas estratégicas, quando se assinalam quase dois meses desde os ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irão e da consequente resposta iraniana.

Lusa

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UE apresenta medidas para mitigar crise energética provocada pela guerra no Médio Oriente

Militares de 30 países discutem em Londres reabertura de Ormuz

Representantes militares de mais de 30 países reúnem-se hoje em Londres para preparar uma possível missão multinacional, liderada pelo Reino Unido e pela França, para reabrir o estreito de Ormuz após o conflito.

De acordo com um comunicado do Ministério da Defesa britânico, a reunião de planeamento de dois dias será realizada no Quartel-General Conjunto Permanente Britânico em Northwood, a norte da capital.

O objetivo é traduzir o consenso político alcançado na semana passada em Paris num plano militar detalhado que garanta a liberdade de navegação nesta via estratégica, por onde passa um quinto do petróleo mundial.

Na sexta-feira, cerca de 50 governos e organizações endossaram a proposta franco-britânica na capital francesa para criar uma missão "estritamente defensiva" para proteger o tráfego marítimo no estreito de Ormuz.

Lusa

Mediação paquistanesa agradece a Trump prolongamento do cessar-fogo

O primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, cujo país está a mediar o conflito entre Estados Unidos e Irão, agradeceu ao presidente norte-americano, Donald Trump, o prolongamento do cessar-fogo enquanto se procura uma solução negociada. 

"Agradeço sinceramente ao presidente Trump por ter aceite gentilmente o nosso pedido de prorrogação do cessar-fogo para permitir a continuidade dos esforços diplomáticos em curso", disse Sharif, numa mensagem em seu nome e do marechal Syed Asim Munir.  

“Com a confiança depositada, o Paquistão continuará os seus esforços sinceros para uma solução negociada do conflito. Espero sinceramente que ambos os lados continuem a observar o cessar-fogo e consigam concluir um Acordo de Paz abrangente durante a segunda ronda de negociações agendada para Islamabad, visando o fim permanente do conflito”, refere ainda Sharif. 

O Paquistão preparava-se para acolher uma nova ronda de negociações entre os Estados Unidos e o Irão, mas Trump anunciou na terça-feira a prorrogação do cessar-fogo, que expiraria esta quarta-feira, a pedido de Islamabad até que seja apresentada uma contraproposta iraniana.

Lusa

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Trump prolonga cessar-fogo entre indefinição e mensagens contraditórias

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Acompanhe aqui os principais desenvolvimentos sobre a guerra no Médio Oriente, um dia depois de Donald Trump anunciar o prolongamento do cessar-fogo com o Irão até que o regime de Teerão apresente uma proposta para um acordo.

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