Irão. Contestação volta a subir de tom e marca regresso às aulas

Novas manifestações marcaram o regresso às aulas nas universidades do Irão, para um novo semestre letivo. No sábado, 21 de fevereiro, regressaram os protestos nas ruas, depois de se registarem dezenas de milhares de mortes em menos de dois meses. A contestação em solo iraniano já vêm de trás, protagonizada por um sem número de pessoas que se opõem ao regime que lidera o país desde a Revolução Islâmica de 1979. Este fim de semana trouxe inclusive confrontos que opuseram manifestantes e grupos favoráveis a Ali Khamenei, supremo líder iraniano, de acordo com a agência de notícias estatal.Vários vídeos mostram protestos junto à Universidade Sharif, em Teerão, capital do Irão. É o caso das imagens abaixo, publicados na rede social X (as imagens contêm violência). Os presentes ergueram ainda uma bandeira do Irão com o símbolo do sol e do leão..Outros vídeos publicados nas redes sociais mostram protestos nos espaços adjacentes às universidades de Beheshti e Amir Kabir, também em Teerão. Há ainda outros vídeos filmados em Abdanan, onde a tensão escalou depois de um professor ser preso, de acordo com o grupo Hengaw, ligado aos protestos.Recorde-se que, desde os últimos dias de dezembro, morreram muitos milhares de pessoas em solo iraniano. De acordo com as estimativas das autoridades locais de saúde, só nos dias 8 e 9 de janeiro, cerca de 30 mil pessoas perderam a vida, vítimas da repressão das autoridades. Neste período, uma enchente de vídeos feitos no centro dos massacres inundaram as redes sociais, apesar de o próprio regime iraniano ter cortado a ligação à internet.