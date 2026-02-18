Irão emite aviso de lançamento de rockets. EUA fazem movimentações na Base das Lajes

O Irão emitiu esta quarta-feira (18 de fevereiro) um aviso à aviação em que alerta para o lançamento de rockets na próxima madrugada, das 03h30 às 13h30 (00h00 e 10h00, hora em Lisboa) segundo informou o site da Administração Federal de Aviação dos EUA, avança a Reuters, referindo-se ao NOTAM A0605/26, um documento de notificação aeronáutica.O regime de Teerão decidiu, na sequência deste alerta, aplicar restrições temporárias no espaço aéreo desde o sul do país até ao Estreito de Ormuz, depois de ter iniciado, na terça-feira, negociações com os EUA para alcançar um acordo nuclear. Irão falou num entendimento sobre "princípios orientadores", referindo que existe ainda trabalho para fazer, enquanto os Estados Unidos falaram em progresso, mas com muitos detalhes a discutir..Para esta quinta-feira, estão, aliás, agendados exercícios navais entre a Rússia e o Irão nas águas do Golfo de Omã e do norte do Oceano Índico. O objetivo destes exercícios militares é, segundo foi anunciado, desenvolver a cooperação marítima conjunta e fortalecer as relações entre as marinhas dos dois países. Isto numa altura em que os EUA enviaram para a região dois porta-aviões.Movimentações na Base das LajesA estas movimentações juntam-se as verificadas na Base das Lajes, na ilha Terceira, nos Açores. De acordo com o que constatou a Lusa no local, foi registado na tarde desta quarta-feira um maior movimento de aeronaves militares dos EUA. De acordo com a agência de notícias, na base militar estavam estacionados 11 reabastecedores KC-46 Pegasus, 12 caças F-16 Viper e um cargueiro militar C-17 Globemaster III.“O Comando Europeu dos EUA recebe regularmente aeronaves e pessoal militar dos EUA em trânsito, de acordo com os acordos de acesso, base e sobrevoo celebrados com aliados e parceiros”, afirmou Departamento de Defesa norte-americano numa mensagem escrita, citada pela Lusa. “Tendo em conta a segurança operacional dos bens e do pessoal dos EUA, não é possível divulgar mais detalhes neste momento”, adiantou. A página de Facebook “Asas dos Açores”, que partilha fotos e vídeos de aeronaves na região, indicou uma intensificação nas movimentações na Base das Lajes.