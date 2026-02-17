"O caminho para um acordo começou", diz o Irão após nova ronda de negociações com os EUA

O chefe da diplomacia iraniana, Abbas Araghchi, disse esta terça-feira (17 de fevereiro) que há um entendimento com os EUA sobre os "princípios orientadores" do diálogo, mas ainda há muito trabalho a fazer. "O caminho para um acordo começou", afirmou.Uma nova ronda de negociações entre Teerão e Washington sobre um acordo nuclear decorreu esta manhã em Genebra, na Suíça. Nada foi dito sobre uma terceira ronda.Os EUA ainda não reagiram publicamente. O enviado-especial da Casa Branca, Steve Witkoff, e o genro do presidente Donald Trump, Jared Kushner, participaram nas negociações indiretas mediadas por Omã (onde decorreu a primeira ronda de negociações)."Posso dizer que, em comparação com a última ronda, tivemos discussões muito sérias e um ambiente construtivo, no qual trocámos os nossos pontos de vista", disse Araghchi aos jornalistas.O ministro dos Negócios Estrangeiros insistiu que Teerão já reiterou por diversas vezes que “não procura fabricar nem adquirir armas nucleares, que não têm qualquer lugar na doutrina de segurança nacional do Irão”.Mas Araghchi lembrou também que o Tratado de Não Proliferação Nuclear “reconhece explicitamente o direito inalienável de todos os Estados-membros de desenvolver, pesquisar, produzir e usar energia nuclear, incluindo o enriquecimento, para fins pacíficos”.“Este direito é inerente, inegociável e juridicamente vinculativo”, insistiu.Araghchi criticou a decisão dos EUA de retirarem do acordo nuclear em 2018, falando num “ rude golpe na confiança e na estabilidade das obrigações multilaterais”.Mas criticou ainda mais o bombardeamento norte-americano de junho, quando decorriam negociações entre os dois países, falando numa violação das leis internacionais. Durante a nova ronda de negociações, o Irão encerrou temporariamente partes do estreito de Ormuz por "precauções de segurança", enquanto a Guarda Revolucionária do Irão realizava exercícios militares no local.Teerão já ameaçou fechar o estreito à navegação comercial caso seja atacado, uma medida que interromperia um quinto do fluxo global de petróleo e aumentaria os preços do crude. Apesar de querer apostar no diálogo, Trump enviou para a região dois porta-aviões para pressionar Teerão a negociar. .Irão espera acordo “justo e equitativo”, mas rejeita “submissão diante de ameaças”