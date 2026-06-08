Irão e Israel cessam ataques após quebra de cessar-fogo no domingo

As forças armadas iranianas anunciaram esta segunda-feira, 8 de junho, a "cessação" dos ataques contra Israel.As autoridades do Irão ressalvaram que, caso Israel ou os seus aliados realizem novas “agressões e atos hostis”, incluindo no sul do Líbano, “serão tomadas medidas muito mais severas e repressivas do que as anteriores”.Entretanto, os Estados Unidos avisaram o que não haverá mais ataques de Israel se Teerão suspender os seus bombardeamentos com mísseis, e que Telavive concordou em suspender os ataques por enquanto, de acordo com uma autoridade regional citada pela AP..Refira-se que, este domingo, o Irão lançou vários mísseis contra o estado judaico, que alegou tê-los intercetado, quebrando um cessar-fogo já bastante fragilizado após 100 dias de guerra no Médio Oriente.Em retaliação a esses ataques, Israel lançou uma ofensiva aérea na manhã desta segunda-feira contra "alvos militares", incluindo uma fábrica petroquímica iraniana, provocando uma resposta de Teerão.Paralelamente, o presidente dos Estados Unidos instou esta segunda-feira Israel e o Irão a cessarem imediatamente todos os ataques com mísseis, salientando que as negociações para o fim da guerra iriam continuar. Na véspera, o presidente norte-americano já tinha adiantado que um acordo estava prestes a ser finalizado "na segunda, terça ou quarta-feira desta semana".Entretanto, a chefe da diplomacia da União Europeia afirmou que o bloco de 27 membros aprovou sanções contra indivíduos e entidades iranianas envolvidas na interrupção do trânsito através do Estreito de Ormuz.Kaja Kallas declarou, após uma reunião com os ministros da Defesa da UE nesta segunda-feira, que esta é a primeira vez que a UE aplica um novo sistema de sanções à liberdade de navegação “e, se necessário, irá aplicá-lo novamente”. “Os ministros foram hoje claros ao afirmar que as ações do Irão são inaceitáveis”, acrescentou.."Parem de disparar". Trump avisa Irão e Israel após primeira troca de ataques desde cessar-fogo de abril.Irão lança mísseis contra Israel após bombardeamentos em Beirute. "Já chega", diz Trump