Trump anuncia conversações "muito boas" com o Irão e ordena suspensão de ataques a instalações energéticas

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou esta segunda-feira conversações "muito boas e produtivas" com o Irão, pelo que ordenou a suspensão, por cinco dias, de ataques a infraestruturas energéticas iranianas. "Tenho o prazer de informar que os EUA e o Irão tiveram, nos últimos dois dias, conversas muito boas e produtivas a propósito de uma resolução completa e total das nossas hostilidades no Médio Oriente", começou por revelar Trump numa mensagem divulgada nas redes sociais."Com base no teor e no tom destas conversas aprofundadas, detalhadas e construtivas, que continuarão ao longo da semana, dei instruções ao Departamento de Guerra para adiar todos e quaisquer ataques militares contra centrais elétricas e infraestruturas energéticas iranianas por um período de cinco dias, sujeito ao sucesso das reuniões e discussões em curso", adiantou o presidente norte-americano.