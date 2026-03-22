Dimona foi bombardeada pelo Irão no sábado, 21 de março.
Dimona foi bombardeada pelo Irão no sábado, 21 de março.EPA/ABIR SULTAN
Internacional

Guerra entra numa nova fase com ultimato de Trump e ameaça do Irão aos países do Golfo

Após Trump ter ameaçado destruir as centrais energéticas do Irão, o regime dos ayatollahs prometeu destruir as infraestruturas críticas - de energia e água - de Israel e dos países do Golfo.
Caroline RibeiroFilipe Alves
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