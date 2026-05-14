O líder da diplomacia do Irão, Abbas Araghchi, está na Índia para uma reunião dos BRICS+.
O líder da diplomacia do Irão, Abbas Araghchi, está na Índia para uma reunião dos BRICS+. FOTO: EPA / RAJAT GUPTA
Internacional

Irão ameaça Emirados após suposta visita secreta de Netanyahu

Abu Dhabi negou encontro entre o seu presidente e o primeiro-ministro israelita. Teerão pediu aos BRICS+ para resistirem ao sentimento de impunidade a que os EUA acreditam ter direito.
Ana Meireles
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