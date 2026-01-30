Investigação conclui que causa da morte de português Pedro Ferraz em Maputo foi suicídio

A causa de morte do cidadão português Pedro Ferraz, administrador financeiro do Banco Comercial e de Investimentos (BCI) em Moçambique, foi suicídio, de acordo com as conclusões da investigação conjunta dos dois países, esta sexta-feira, 30 de janeiro, divulgadas em conferência de imprensa.Pedro Ferraz, administrador do banco BCI, subsidiária em Moçambique do grupo português Caixa Geral de Depósitos (CGD) e do também português BPI, suicidou-se numa casa de banho pública do Polana Serena Hotel, em Maputo, no dia 19 de janeiro.Esta morte chocou a comunidade portuguesa e moçambicana e foi seguida de uma cooperação na investigação entre Portugal e Moçambique..Portugal e Moçambique já trabalham na investigação à morte do português Pedro Ferraz dos Reis em Maputo. Na segunda-feira, chegou a Moçambique uma equipa portuguesa composta por elementos da Polícia Judiciária e do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, enviada pelo Governo português.Esta sexta-feira, numa conferência de imprensa conjunta da PJ portuguesa e do Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic) moçambicano, em Maputo, a hipótese já anteriormente avançada de suicídio foi confirmada.Santos Martins, inspetor chefe da PJ portuguesa, reconheceu que, num primeiro momento, e dada “a quantidade e vestígios detetados, bem como o grau de violência desta morte”, foram suscitadas dúvidas quanto à sua causa..Equipa da PJ e Medicina Legal viaja para Maputo para colaborar na investigação à morte de Pedro Ferraz Reis. “Após a realização da inspeção ao local da ocorrência e de múltiplas diligências, as conclusões preliminares do Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC) sobre a averiguação da causa de morte, apontavam para a possibilidade de estar perante um quadro de suicídio ou seja, não existindo a intervenção de terceiros na morte de Pedro Ferraz Reis”, disse.Após a decisão de um trabalho conjunto envolvendo equipas multidisciplinares de Portugal e Moçambique, este “permitiu reunir, consolidar, fixar e sistematizar os elementos de prova, conferindo-lhes toda a coerência relativamente aos acontecimentos”, cujas conclusões foram apresentadas esta sexta-feira..Moçambique: o que se sabe sobre a morte de Pedro Ferraz dos Reis?