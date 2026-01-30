Investigação conclui que causa da morte de português Pedro Ferraz em Maputo foi suicídio
Investigação conclui que causa da morte de português Pedro Ferraz em Maputo foi suicídio

Conclusões após participação das autoridades portuguesas na investigação, que não encontraram a intervenção de terceiros na morte.
A causa de morte do cidadão português Pedro Ferraz, administrador financeiro do Banco Comercial e de Investimentos (BCI) em Moçambique, foi suicídio, de acordo com as conclusões da investigação conjunta dos dois países, esta sexta-feira, 30 de janeiro, divulgadas em conferência de imprensa.

Pedro Ferraz, administrador do banco BCI, subsidiária em Moçambique do grupo português Caixa Geral de Depósitos (CGD) e do também português BPI, suicidou-se numa casa de banho pública do Polana Serena Hotel, em Maputo, no dia 19 de janeiro.

Esta morte chocou a comunidade portuguesa e moçambicana e foi seguida de uma cooperação na investigação entre Portugal e Moçambique.

Na segunda-feira, chegou a Moçambique uma equipa portuguesa composta por elementos da Polícia Judiciária e do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, enviada pelo Governo português.

Esta sexta-feira, numa conferência de imprensa conjunta da PJ portuguesa e do Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic) moçambicano, em Maputo, a hipótese já anteriormente avançada de suicídio foi confirmada.

Santos Martins, inspetor chefe da PJ portuguesa, reconheceu que, num primeiro momento, e dada “a quantidade e vestígios detetados, bem como o grau de violência desta morte”, foram suscitadas dúvidas quanto à sua causa.

“Após a realização da inspeção ao local da ocorrência e de múltiplas diligências, as conclusões preliminares do Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC) sobre a averiguação da causa de morte, apontavam para a possibilidade de estar perante um quadro de suicídio ou seja, não existindo a intervenção de terceiros na morte de Pedro Ferraz Reis”, disse.

Após a decisão de um trabalho conjunto envolvendo equipas multidisciplinares de Portugal e Moçambique, este “permitiu reunir, consolidar, fixar e sistematizar os elementos de prova, conferindo-lhes toda a coerência relativamente aos acontecimentos”, cujas conclusões foram apresentadas esta sexta-feira.

