Portugal e Moçambique já trabalham na investigação à morte do português Pedro Ferraz dos Reis em Maputo
Facebook/Embaixada de Portugal em Maputo.
Internacional

Portugal e Moçambique já trabalham na investigação à morte do português Pedro Ferraz dos Reis em Maputo

Equipa com elementos da PJ e da Medicina Legal, enviada pelo Governo português, chegou esta segunda-feira a Moçambique para acompanhar investigações à morte do administrador do banco BCI.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

Uma equipa enviada por Portugal, com elementos da Polícia Judiciária e instituto de medicina legal, já está a trabalhar com o serviço de investigação moçambicano nas investigações à morte do português Pedro Ferraz, disse esta segunda-feira, 26 de janeiro, fonte oficial.

“Posso lhe confirmar a chegada deles. Estamos a trabalhar (…). Hoje, logo que chegaram, iniciaram os trabalhos”, disse à Lusa Hilário Lole, porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic) de Moçambique.

Uma equipa composta por elementos da Polícia Judiciária e do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, enviada pelo Governo português, chegou esta segunda-feira a Moçambique para acompanhar as investigações à morte do português Pedro Ferraz Reis, administrador do banco moçambicano BCI.

Portugal e Moçambique já trabalham na investigação à morte do português Pedro Ferraz dos Reis em Maputo
Moçambique: o que se sabe sobre a morte de Pedro Ferraz dos Reis?
Portugal e Moçambique já trabalham na investigação à morte do português Pedro Ferraz dos Reis em Maputo
Equipa da PJ e Medicina Legal viaja para Maputo para colaborar na investigação à morte de Pedro Ferraz Reis
Moçambique
morte

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt