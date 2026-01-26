Portugal e Moçambique já trabalham na investigação à morte do português Pedro Ferraz dos Reis em Maputo

Uma equipa enviada por Portugal, com elementos da Polícia Judiciária e instituto de medicina legal, já está a trabalhar com o serviço de investigação moçambicano nas investigações à morte do português Pedro Ferraz, disse esta segunda-feira, 26 de janeiro, fonte oficial.“Posso lhe confirmar a chegada deles. Estamos a trabalhar (…). Hoje, logo que chegaram, iniciaram os trabalhos”, disse à Lusa Hilário Lole, porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic) de Moçambique.Uma equipa composta por elementos da Polícia Judiciária e do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, enviada pelo Governo português, chegou esta segunda-feira a Moçambique para acompanhar as investigações à morte do português Pedro Ferraz Reis, administrador do banco moçambicano BCI..Moçambique: o que se sabe sobre a morte de Pedro Ferraz dos Reis?.Equipa da PJ e Medicina Legal viaja para Maputo para colaborar na investigação à morte de Pedro Ferraz Reis