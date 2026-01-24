Equipa da PJ e Medicina Legal viaja para Maputo para colaborar na investigação à morte de Pedro Ferraz Reis

uma equipa composta por elementos da Polícia Judiciária e do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses parte este fim de semana para Maputo para colaborar com as autoridades moçambicanas na investigação à morte do empresário português Pedro Ferraz Reis, anunciou este sábado, 24 de janeiro, o ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE)."Na sequência dos contactos com as autoridades de Moçambique, decorridos ao longo desta semana, e no quadro de cooperação entre autoridades policiais e judiciárias de ambos os países, seguirá neste fim de semana para Maputo uma equipa composta por elementos da Polícia Judiciária e do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses. A equipa acompanhará as investigações da morte do empresário, Pedro Ferraz Reis, em estreita cooperação com as autoridades judiciárias e policiais", diz a nota do MNE.Pedro Ferraz Reis, administrador do banco BCI, subsidiária em Moçambique do grupo português Caixa Geral de Depósitos, morreu na noite de segunda-feira num hotel de MaputoAs primeiras informações que foram tornadas públicas davam conta de que as investigações policiais apontavam para uma tese de homicídio mas, 12 horas depois, chegaram novos dados: o Sernic (Serviço Nacional de Investigação Criminal) teria fechado a investigação, e classificado a morte como suicídio. Depois, o Sernic indicou que ainda não tinha encerrado a investigação..Moçambique: o que se sabe sobre a morte de Pedro Ferraz dos Reis?