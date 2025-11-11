Angola. João Lourenço alerta para impotência da ONU e diz que país olha o mundo “com apreensão”

O presidente angolano afirmou que Angola “olha para o mundo (...) com apreensão”, criticando “a confrangedora banalização da vida humana” nas guerras e a “impotência” das Nações Unidas face aos conflitos mundiais.“Olhamos para o mundo de hoje com apreensão, porque assistimos a uma confrangedora banalização da vida humana nas guerras e nos conflitos que assolam este nosso planeta”, afirmou João Lourenço, no discurso do 50.º aniversário da independência de Angola, em Luanda, esta terça-feira, 11 de novembro.O chefe de Estado disse que tudo isso viola as normas do direito internacional e que regem as relações entre os Estados, lamentando que a Organização das Nações Unidas se revele impotente para ajudar a impor a ordem e fazer face aos excessos das grandes potências. .António Costa Silva: “Angola pode criar um epicentro mundial de terras raras”.Lourenço defendeu o multilateralismo, por ser o único modelo inclusivo e capaz de congregar todas as nações do planeta à volta da abordagem dos grandes, e insistiu na necessidade de reforma do sistema das Nações Unidas, por não refletir mais a realidade do equilíbrio de poderes e da configuração geopolítica mundial.O presidente angolano disse que o país tem uma sensibilidade “muito especial” para as questões da guerra, da paz e da liberdade e independência dos povos, por ter passado por essa experiência e vivido várias décadas em conflito, evocando a sua própria história.“Mal tínhamos acabado de vencer o colonialismo português, que nos oprimiu e escravizou durante séculos, tivemos de imediato de enfrentar o regime retrógrado do 'apartheid', que representava uma ameaça permanente aos povos da África Austral e de Angola em particular, por nos ter agredido, invadido e estar assente na ideia da superioridade de uma raça sobre outra e no segregacionismo como modelo de sociedade”, salientou, dizendo que Angola correu “sério risco de ser colonizada duas vezes num tão curto espaço de tempo”.O chefe de Estado recordou que Angola esteve ao lado dos povos da Namíbia, do Zimbabué e da África do Sul, contribuindo para o fim do regime de segregação racial, e apelou ao fim da guerra contra a Ucrânia e à resolução do conflito no Médio Oriente, sublinhando a ”imperiosa necessidade da criação do Estado da Palestina”.O Presidente manifestou também preocupação com a situação no Sahel, no Sudão e na República Democrática do Congo, onde “as guerras ameaçam a balcanização desses países”, bem como com “o flagelo dos golpes de Estado e das mudanças inconstitucionais em África”, que “voltaram a ganhar força e contornos preocupantes”.“Estamos muito preocupados com o reaparecimento e a proliferação de grupos terroristas em determinados pontos do nosso planeta e de África em particular”, lamentou..António Costa saúda 50 anos da independência de Angola e espera "parceria cada vez mais forte" com UE.Independência de Angola. 50 anos depois pede-se “um só povo, uma só nação”, mas as divisões ainda persistem.Angola proclamou independência entre tiros de festa e combates reais