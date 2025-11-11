Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
O luso-angolano, de 73 anos, esteve preso durante três anos e fizeram-lhe um simulacro de execução. Mas considera ter “resolvido esses problemas todos” e querer apenas olhar para o futuro. Gerardo Santos
António Costa Silva: “Angola pode criar um epicentro mundial de terras raras”

Após ter percorrido o interior do país natal, em "Angola aos Despedaços: 50 Anos Depois, que Futuro?", o ex-ministro da Economia de Portugal fez um raio-X à sociedade angolana e apresenta propostas.
César Avó
