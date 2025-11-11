António Costa saúda 50 anos da independência de Angola e espera "parceria cada vez mais forte" com UE

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, congratulou-se com o “marco histórico” dos 50 anos da independência de Angola, assinalado esta terça-feira, 11 de novembro, esperando uma “parceria cada vez mais forte” com a União Europeia (UE).“Parabéns a Angola e ao povo angolano. Há 50 anos, a independência de Angola deu início a uma nova era de esperança e possibilidades para o continente africano, com o fim do colonialismo europeu”, escreveu António Costa na rede social X.“Enquanto nos preparamos para nos reunirmos em Luanda para a Cimeira UE-União Africana em novembro deste ano, prestamos homenagem a este marco histórico e celebramos uma parceria cada vez mais forte, baseada no respeito mútuo, em oportunidades partilhadas e numa visão comum para os próximos 50 anos”, adiantou o antigo primeiro-ministro português. . Cerca de 10 mil convidados e 45 delegações estrangeiras assistem hoje, em Luanda, ao ato central das comemorações do 50.º aniversário da independência de Angola.A cerimónia, que tem lugar na Praça da República, conta com delegações de todas as 18 províncias angolanas e representações estrangeiras, incluindo chefes de Estado, vice-presidentes, primeiros-ministros e ministros dos Negócios Estrangeiros, num total de 45 delegações internacionais confirmadas, havendo ainda cerca de 350 jornalistas acreditados. .Independência de Angola. 50 anos depois pede-se “um só povo, uma só nação”, mas as divisões ainda persistem. O desfile cívico vai reunir cerca de seis mil participantes, seguindo-se um desfile militar, com quatro mil efetivos das Forças Armadas Angolanas e da Polícia Nacional, que encerra com a apresentação da música oficial dos 50 anos.A cerimónia inclui ainda a condecoração póstuma com a Medalha de Honra ao Presidente António Agostinho Neto, proclamador da independência nacional e primeiro chefe de Estado angolano, bem como a mensagem à nação do Presidente, João Lourenço, considerada o ponto mais alto das celebrações.Antes do ato central, está previsto o hastear da bandeira nacional no Museu de História Militar, seguindo-se uma homenagem no sarcófago do Memorial Dr. António Agostinho Neto, com a presença de João Lourenço e dos chefes de Estado convidados.A UE é um parceiro importante para Angola, sendo o maior bloco exportador e o segundo maior parceiro comercial do país.Enquanto vizinho mais próximo da Europa, África é uma prioridade geopolítica para a UE, pelo que o bloco europeu é o principal parceiro nos domínios da energia, da paz e segurança, da transição ecológica, do comércio e do investimento, bem como da transformação digital.Em 2022, o comércio de bens e serviços entre a UE e os países africanos ascendeu a 504,3 mil milhões de euros.Após a última cimeira União Europeia-União Africana se ter realizado em meados de 2022, em Bruxelas, o novo encontro de alto nível realiza-se em Luanda a 24 e 25 de novembro..António Costa Silva: “Angola pode criar um epicentro mundial de terras raras”