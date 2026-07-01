Incêndio num bloco de apartamentos em Antuérpia faz cinco mortos

Um incêndio que deflagrou num bloco de apartamentos na cidade belga de Antuérpia matou cinco pessoas esta quarta-feira (1 de julho), anunciou a polícia da cidade no local, citada pela estação VRT News. Há ainda vários feridos graves e ligeiros, afirmam as autoridades, que não avançam o número As chamas terão começado, de acordo com os bombeiros da cidade, devido a um "problema técnico no rés-do-chão", tendo se espalhado pelo resto do prédio e chegado até ao oitavo andar. No total, no bloco de 10 andares, vivem 200 pessoas, que foram todas retiradas do edifício, localizado na zona de Linkeroever..Um dos habitantes retirado, Geert Dewulf, do décimo andar, contou que o primeiro sinal do incêndio foi "um corte de eletricidade". "Três minutos depois, soou o alarme de incêndio. Nessa altura, já havia fumo nos corredores", relatou, sublinhando que tentou sair logo com a sua mulher pelos "próprios meios"."Mas já não foi possível. Refugiámo-nos no nosso apartamento e esperámos na varanda. Cerca de dez minutos depois, os bombeiros vieram resgatar-nos da varanda com uma escada de incêndio", contou, sublinhando que vivem "muitas pessoas idosas" naqueles apartamentos -- um deles o antigo autarca da cidade, Bob Cools, de 92 anos.Por volta das 16h30 (15h30 em Portugal Continental), os bombeiros conseguiram controlar as chamas e extinguiram o incêndio.Jaklien Heeren, residente de 80 anos do quinto andar, disse que foi sortuda ao conseguir escapar a tempo. A idosa ainda tentou descer as escadas mas, ao abrir a porta, sentiu o cheiro do fumo. "Consegui ver pequenas chamas a aproximarem-se e, depois, saí. A partir daí, não me lembro de mais nada. Saí e tive sorte", sublinhou.O primeiro-ministro, Bart de Wever, disse narede social X que os seus pensamentos "estão com as vítimas e os residentes retirados devido ao terrível incêndio em Linkeroever"."A minha profunda gratidão vai para os serviços de emergência que procuram ajudar as várias pessoas afetadas da forma mais rápida e segura possível e que trabalham arduamente para controlar o incêndio", acrescentou..Explosão em edifício em Utrecht provoca grande incêndio e pelo menos quatro feridos.Avioneta colide com o prédio mais alto de Pequim (veja o vídeo).Drone atinge prédio na Roménia. NATO condena ação "imprudente" de Moscovo e UE fala em "violação grave do espaço aéreo europeu"