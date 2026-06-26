Avioneta colide com o prédio mais alto de Pequim (veja o vídeo)

Uma avioneta atingiu esta sexta-feira, 26 de junho, o prédio mais alto de Pequim, capital da China.As imagens publicadas nas redes sociais mostram os destroços do aparelho a cair depois do embate na estrutura do arranha-céus, a Torre CITIC, de 109 andares, que também é conhecida como China Zun.Fotos entretanto colocadas a circular na internet mostram duas janelas partidas, uma parte da cauda do pequeno avião no chão e um táxi danificado.De acordo com a CNN, várias pessoas foram evacuadas do edifício, tendo se reunido nas imediações, onde acorreram os bombeiros, polícia e uma ambulância.Até ao momento as autoridades chinesas ainda não revelaram pormenores sobre este incidente, não se sabendo ainda se existem vítimas mortais.Tendo em conta o código do registo da avioneta que é possível ver nas imagens divulgadas, tudo indica tratar-se de um Sunward SA 60L Aurora, uma aeronave desportiva fabricada na China, que pertencerá a uma empresa local de aviação, que fornece serviço de treino de pilotos, voos recreativos particulares e permite a realização de fotografias aéreas.Dados de voo do Flightradar24 parecem indicar que a trajetória de voo foi abruptamente desviada.