Incêndio em ravina perto de Valência provoca um morto

Um homem morreu num incêndio que deflagrou hoje numa ravina no concelho de Manises, perto de Valência, na região leste de Espanha, que está já dado como controlado, anunciaram o município e os bombeiros locais nas redes sociais. Outras cinco pessoas foram hospitalizadas por inalação de fumo e queimaduras, tendo sido transportadas para o hospital de Manises, de acordo com o Centro de Informação e Coordenação de Emergências (CICU).O incêndio deflagrou cerca das 12:45 numa zona de vegetação da ravina Salt de l'Aigua, em Manises. Quatro aeronaves e nove equipas de bombeiros foram mobilizadas para extinguir as chamas. O município de Manises decretou dois dias de luto, no domingo e segunda-feira.Em Espanha, incêndios florestais na comunidade de Madrid e em Ávila afetavam cerca de 80 mil pessoas, entre as que foram retiradas e as que se encontravam confinadas, de acordo com os dados disponíveis por volta das 13:00 locais (menos uma hora em Portugal).Também França está a ser atingida por um grande incêndio nas proximidades da cidade francesa de Bordéus. No total, já arderam cerca de 130 mil hectares desde 01 de janeiro em Espanha, de acordo com o Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS), e 98 mil hectares em França, segundo o ministro do Interior, Laurent Nuñez, que referiu um "recorde histórico".Estado de emergência alargadoO Governo espanhol alargou hoje à província de Toledo o estado de emergência nacional por causa dos incêndios que está em vigor desde quinta-feira à noite em Madrid e Ávila. Tratam-se de territórios vizinhos, mas situados em três regiões autónomas diferentes (Castela La Mancha, Madrid e Castela e Leão) e com a declaração de emergência, a coordenação do combate aos incêndios fica sob a tutela do Estado central e é comum para os incêndios nestas províncias.Segundo o Ministério da Administração Interna, que anunciou num comunicado a decisão de alargar o estado de emergência a Toledo, é a forma de assegurar máxima eficácia na coordenação e mobilização dos recursos de combate aos fogos disponíveis..Portugal envia 128 operacionais para ajudar a combater fogos em Espanha.Incêndios em Espanha e França. Número total de pessoas retiradas sobe para 267 mil