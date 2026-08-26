Incêndio em hospital no Paquistão mata 14 recém-nascidos

Um incêndio num hospital público em Islamabad, capital do Paquistão, matou 14 recém-nascidos na manhã desta quarta-feira, 26 de agosto, informaram as autoridades locais.

“Um incêndio deflagrou no terceiro andar da ala de Saúde Materno-Infantil do Hospital do Instituto Paquistanês de Ciências Médicas” (PIMS, na sigla em inglês), refere um comunicado divulgado pela autarquia de Islamabad.

O comissário encarregue da administração da capital, Sohail Ashraf, escreveu na rede social X que as equipas de resgate e a polícia foram imediatamente mobilizadas para o local e conseguiram controlar as chamas. A chamada de emergência foi feita pouco antes das 07:00 locais (03:00 em Lisboa).

Segundo as autoridades de socorro, o incêndio terá começado após a explosão do compressor de uma unidade de ar condicionado dentro da maternidade, que faz parte da ala de ginecologia do hospital.

A porta-voz do PIMS, Aneeza Jalil, disse ao jornal paquistanês Dawn que 15 recém-nascidos estavam na sala no momento do incêndio. “Pelo menos um bebé foi salvo por um médico”, afirmou.

O primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, ordenou uma investigação imediata ao incêndio e manifestou pesar pelas mortes. “Uma tragédia que envolva crianças é uma perda irreparável”, declarou.

Os incêndios em grandes edifícios são frequentes no Paquistão, num contexto de frágeis normas de segurança e construção e fiscalização deficiente. Em janeiro, pelo menos 67 pessoas morreram num incêndio num dos centros comerciais mais movimentados de Karachi, no sul do país.