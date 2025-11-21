Explosão numa fábrica de cola no Paquistão provocou a morte de 15 pessoas

Pelo menos 15 pessoas morreram esta sexta-feira, 21 de novembro, e sete ficaram feridas na sequência da explosão de uma caldeira de uma fábrica de cola no Paquistão, disseram as autoridades policiais do Punjab. A explosão ocorreu na unidade industrial de Faisalabad, uma cidade da província de Punjab, disse o administrador local, Raja Jahangir.O responsável acrescentou que a causa da explosão, que provocou um incêndio, está a ser investigada. . As falhas das normas de segurança são geralmente a causa de acidentes industriais e incêndios em fábricas no Paquistão.Em 2024, mais de 10 de trabalhadores ficaram feridos numa explosão semelhante de uma caldeira numa fábrica têxtil em Faisalabad.Na semana passada, uma explosão numa fábrica de pirotecnia na cidade portuária de Karachi, no Paquistão, matou quatro pessoas.