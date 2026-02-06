Atentado suicida contra mesquita xiita em Islamabad faz pelo menos 31 mortos

Pelo menos 31 pessoas morreram e mais de 170 ficaram feridas num atentado suicida contra uma mesquita xiita nos arredores de Islamabad, no Paquistão, durante as orações.O atacante disparou primeiro contra os portões do complexo Khadija Tul Kubra Imambargah, tendo sido confrontado pelos guardas, antes de ativar o colete de explosivos que transportava no meio dos fiéis. É o pior atentado do género a atingir a capital paquistanesa em mais de uma década, segundo a organização de monitorização de conflitos ACLED (citada pela agência Reuters), que diz que "apresenta as características do Estado Islâmico".O ministro da Defesa paquistanês, Khawaja Asif, alegou que o suspeita fazia viagens frequentes ao Afeganistão e acusou a vizinha Índia de patrocinar o ataque, sem oferecer quaisquer provas. O vice-primeiro-ministro paquistanês, Ishaq Dar, condenou "veementemente" o "cobarde atentado suicida contra fiéis inocentes" numa mensagem no X. ."Atacar locais de culto e civis é um crime hediondo contra a humanidade e uma flagrante violação dos princípios islâmicos. O Paquistão mantém-se unido contra o terrorismo em todas as suas formas. Esta barbárie não nos intimidará e os extremistas serão responsabilizados", indicou.