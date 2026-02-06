O cenário após o ataque suicida.
Atentado suicida contra mesquita xiita em Islamabad faz pelo menos 31 mortos

Há ainda mais de 170 feridos, naquele que é o pior ataque em mais de dez anos na capital paquistanesa.
Susana Salvador
Pelo menos 31 pessoas morreram e mais de 170 ficaram feridas num atentado suicida contra uma mesquita xiita nos arredores de Islamabad, no Paquistão, durante as orações.

O atacante disparou primeiro contra os portões do complexo Khadija Tul Kubra Imambargah, tendo sido confrontado pelos guardas, antes de ativar o colete de explosivos que transportava no meio dos fiéis.

É o pior atentado do género a atingir a capital paquistanesa em mais de uma década, segundo a organização de monitorização de conflitos ACLED (citada pela agência Reuters), que diz que "apresenta as características do Estado Islâmico".

O ministro da Defesa paquistanês, Khawaja Asif, alegou que o suspeita fazia viagens frequentes ao Afeganistão e acusou a vizinha Índia de patrocinar o ataque, sem oferecer quaisquer provas.

O vice-primeiro-ministro paquistanês, Ishaq Dar, condenou "veementemente" o "cobarde atentado suicida contra fiéis inocentes" numa mensagem no X.

"Atacar locais de culto e civis é um crime hediondo contra a humanidade e uma flagrante violação dos princípios islâmicos. O Paquistão mantém-se unido contra o terrorismo em todas as suas formas. Esta barbárie não nos intimidará e os extremistas serão responsabilizados", indicou.

Mais de 170 feridos deram entrada nos hospitais.
Mais de 170 feridos deram entrada nos hospitais.EPA/SOHAIL SHAHZAD
