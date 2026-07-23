Incêndio em França obriga à retirada de mais de 10 mil pessoas

Mais de 10 mil pessoas tiveram de ser retiradas de uma zona no sudoeste de França que está a ser devastada por um forte incêndio. As chamas lavram na zona da baía de Arcachon, no departamento de Gironda, a cerca de 50 quilómeros de Bordéus, e já devastaram 2000 hectares de terreno.De acordo com as autoridade locais, 500 bombeiros estão a lutar para controlar o incêndio, muito violento, e ninguém ficou ferido até ao momento. A evacuação daquela zona é apresentada como uma medida preventiva.A Baía de Arcachon é um ponto turístico muito popular. O ordem de evacuação foi aplicada a seis parques de campismo e um espaço residencial naturista..Detidos 30 adultos e 29 menores em França por incêndios florestais.Incêndio em Fontainebleau, a sul de Paris, com "proporções excecionais"