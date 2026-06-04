"É inaceitável". Von der Leyen acusa Rússia de "coerção económica" contra a Arménia

"Isto não é mais do que coerção económica, e é inaceitável", afirmou esta quinta-feira, 4 de junho, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, referindo-se às restrições comerciais e regulatórias russas aplicadas à Arménia. Após conversa com o primeiro-ministro arménio, Nikol Pashinyan, "sobre as recentes restrições impostas pela Rússia à Arménia", a líder do executivo comunitário anunciou um pacote de ajuda que inclui 50 milhões de euros da União Europeia (UE). Von der Leyen referiu-se à decisão, tomada recentemente pela Rússia, de aplicar medidas comerciais e regulatórias que afetaram exportações da Arménia. Os setores agroalimentar e de produtos perecíveis estão entre os mais afetados."Ao alargar as restrições à exportação de produtos arménios, Moscovo está a utilizar as relações económicas como arma de pressão política. Conhecemos este manual de manobras muito bem. É por isso que a Europa se mantém firmemente ao lado da Arménia", destacou Von der Leyen, em comunicado. .A presidente da Comissão Europeia anunciou um pacote de "assistência financeira imediata, no valor de mais de 50 milhões de euros".Prometeu que "mais virá" para ajudar o país, referindo-se, por exemplo, a "medidas para facilitar o comércio de alguns produtos arménios, em particular os agroalimentares", bem como o apoio prático aos setores afetados, como o das flores arménias". "A Rússia restringiu recentemente as importações de flores da Arménia com base em alegações questionáveis", denunciou a presidente da Comissão Europeia."Está prevista a chegada de um carregamento de 10.000 flores à Letónia amanhã [sexta-feira]. Seguir-se-ão outros", anunciou, assegurando a continuação dos esforços para a ligação entre as empresas da UE e da Arménia, no âmbito dos compromissos assumidos na recente Cimeira em Yerevan. Explicou von der Leyen que o apoio da UE desde 2024, ao abrigo do Plano de Resiliência e Crescimento, já ajudou 7000 empresas e contribuiu para a criação de mais de 20 mil postos de trabalho."A Arménia é o local onde o talento, a inovação e as oportunidades se unem. Para as empresas europeias, é um local fundamental onde estar. A longo prazo, manifestei o compromisso da Europa em concretizar a ambiciosa Parceria de Conectividade concluída na cimeira", sublinhou a líder do Executivo comunitário.Afirmou que a "recente reabertura das rotas comerciais com a Turquia, incluindo a ligação ferroviária através da Geórgia e da Turquia constitui um excelente passo em frente". "A Arménia tem potencial para se tornar um centro estratégico que liga a Europa, o Cáucaso do Sul e a Ásia Central", considerou..Europa aproxima-se da Arménia com o foco na Rússia e na Ucrânia.Von der Leyen afirma que UE está “preparada para todos os cenários” comerciais com EUA\n