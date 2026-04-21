Homem sobe às pirâmides de Teotihuacan e dispara sobre turistas. Há registo de um morto e 13 feridos

Um homem subiu ao topo das pirâmides de Teotihuacan, no México, na segunda-feira, 20 de abril, e disparou indiscriminadamente sobre os turistas que se encontravam neste local arqueológico. Uma pessoa, de nacionalidade canadiana, morreu e outras 13 ficaram feridas. O atacante também morreu, vítima de um tiro autoinflingido.Segundo revelaram as autoridades mexicanas, entre os feridos que foram levados para hospitais, estavam seis norte-americanos, três colombianos, um russo, dois brasileiros e um canadiano. A pessoa mais nova ferida tinha 6 anos e a mais velha, 61. Destas sete tinham ferimentos provocados por balas, supondo-se que as restantes terão sofrido lesões quando tentavam fugir.Em vídeos divulgados nas redes sociais, vê-se o homem, entretanto identificado como Julio Cesas Jasso, de 27 anos, no topo de um pirâmide a disparar sobre as pessoas, que se tentavam proteger.A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, escreveu nas redes sociais que o tiroteio seria investigado e que estava em contacto com a Embaixada do Canadá. “O que aconteceu hoje em Teotihuacán causa-nos uma profunda tristeza. Expresso a minha mais sincera solidariedade às pessoas afetadas e às suas famílias”, escreveu..O sítio arqueológico de Teotihuacán permanecerá encerrado até novo aviso. Anteriormente, eram efetuadas revistas de segurança às pessoas antes de entrar no complexo, mas essa prática foi abandonada há uns tempos, segundo indicou um guia à agência Associated Press.As pirâmides de Teotihuacan, Património Mundial da UNESCO, são uma série de estruturas imponentes nos arredores da Cidade do México, construídas por três civilizações antigas diferentes. Sendo um dos destinos turísticos mais importantes do México, o local atraiu mais de 1,8 milhões de visitantes internacionais no ano passado, segundo dados do governo citados pela AP.