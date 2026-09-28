Hollande diz que pode candidatar-se se tiver hipóteses de voltar ao Eliseu

O ex-presidente francês François Hollande garantiu que pode decidir candidatar-se às presidenciais do próximo ano, mas apenas se tiver uma hipótese real de sair vencedor. “Candidatar-se à presidência não é uma decisão que se tome de ânimo leve, ainda para mais para um antigo chefe de Estado como eu”, disse Hollande numa entrevista ao jornal italiano La Repubblica publicada esta segunda-feira.

Para o deputado socialista, a candidatura só se concretizaria em circunstâncias excecionais, repetindo que apenas se houvesse uma hipótese realista de chegar à segunda volta e vencer, regressando assim ao Eliseu, que ocupou entre 2012 e 2017. “Não consigo imaginar concorrer apenas para marcar presença na primeira volta, mas sim para chegar à segunda volta e ganhar a eleição. É com base nessa possibilidade que tomarei a minha decisão”, referiu Hollande. A primeira volta será a 18 de abril e a segunda a 2 de maio. E recusa também participar nas primárias socialistas, marcadas para outubro, dizendo que estas “dividem muito mais do que unem”.

Hollande afirmou ainda que “a França de 2027 pouco se parece com aquela que governei. Enfrentamos um mundo mais ameaçador, mais perigoso e mais hostil, e um continente europeu que se tornou alvo de potências como os Estados Unidos, a China e a Rússia. A Europa vive uma crise existencial”.