Hitler Mussolini, de centro-esquerda, eleito presidente da câmara no Peru

Hitler Mussolini Simeón Flores, batizado com o nome de dois ditadores europeus, vai ser o novo presidente da câmara de Queropalca, no Peru, derrotando por apenas 25 votos o principal rival.

Simeón Flores, que não é o primeiro Hitler eleito no Peru, é do partido de centro-esquerda Ahora Nación. Queropalca é um distrito com pouco mais de 730 habitantes, no departamento de Huánuco (no centro do Peru).

O Ahora Nación obteve 229 votos, com Gaspar Benilde Osorio Zambrano, do Renovação Popular Peru, a ficar em segundo lugar com 204 votos. Em terceiro ficou Ítala Yovana Santillán Vara, do Partido País para Todos, que obteve 187 votos.

O novo presidente da câmara, de 45 anos, chama a atenção por o seu nome incluir uma referência a Adolf Hitler, líder do regime nazi na Alemanha, e Benito Mussolini, ditador italiano e fundador do fascismo.