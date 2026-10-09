Hitler Mussolini, de centro-esquerda, eleito presidente da câmara no Peru
Hitler Mussolini Simeón Flores, batizado com o nome de dois ditadores europeus, vai ser o novo presidente da câmara de Queropalca, no Peru, derrotando por apenas 25 votos o principal rival.
Simeón Flores, que não é o primeiro Hitler eleito no Peru, é do partido de centro-esquerda Ahora Nación. Queropalca é um distrito com pouco mais de 730 habitantes, no departamento de Huánuco (no centro do Peru).
O Ahora Nación obteve 229 votos, com Gaspar Benilde Osorio Zambrano, do Renovação Popular Peru, a ficar em segundo lugar com 204 votos. Em terceiro ficou Ítala Yovana Santillán Vara, do Partido País para Todos, que obteve 187 votos.
O novo presidente da câmara, de 45 anos, chama a atenção por o seu nome incluir uma referência a Adolf Hitler, líder do regime nazi na Alemanha, e Benito Mussolini, ditador italiano e fundador do fascismo.
Mas não é o primeiro autarca que se chama Hitler no Peru, recorda a Euronews. Hitler Alba, do partido de centro-direita Somos Perú, foi presidente da câmara de outra pequena localidade andina, Yungar, entre 2011 e 2014, acabando novamente eleito em 2018.
Na altura fez campanha com os slogans “Hitler regressa” e “Hitler com o povo”, dizendo ser o "Hitler bom". E um dos adversários que derrotou foi Lenin Vladimir Rodríguez Valverde, batizado com os nomes do antigo líder soviético Lenine.
O deputado e cirurgião Hitler Saavedra foi membro do Congresso do Peru pelo partido Somos Perú entre 2021 e a sua morte, em 2024, aos 46 anos.
Fragmentação nas eleições
Os eleitores peruanos foram às urnas a 4 de outubro para eleger os seus representantes locais e regionais, nas primeiras eleições após as presidenciais ganhas por Keiko Fujimori, do Força Popular, servindo assim como um importante teste à correlação de forças políticas no país.
Mais de 26 milhões de eleitores foram chamados a escolher 25 governadores regionais, além de presidentes regionais adjuntos, alcaldes provinciais e distritais e membros dos respetivos órgãos locais. Nenhum partido dominou claramente e os resultados variaram muito de região para região.
Nas eleições para governador e vice-governador regional, nas regiões onde nenhuma candidatura atingiu os 30% dos votos válidos na primeira volta, haverá uma segunda volta. Esta está prevista para 29 de novembro.