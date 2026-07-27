Keiko Fujimori com o presidente interino José María Balcázar. Ela será a décima presidente em dez anos.
Keiko Fujimori com o presidente interino José María Balcázar. Ela será a décima presidente em dez anos.FOTO:DR/X/Gabinete da presidente eleita (@ope_peru)
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Keiko Fujimori reforça a onda de direita na América Latina?

Nos últimos três anos, a direita venceu 12 das 16 presidenciais na região, mas isso pode não significar uma mudança ideológica e ser só um voto de castigo a quem estava no poder.
Susana Salvador
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