Guerra já custou aos EUA 24,7 mil milhões de euros. Irão ameaça enriquecer urânio a 90% caso seja atacado

Durante uma audição na Câmara dos Representantes, o secretário da Defesa norte-americano, Pete Hegseth, foi questionado sobre se existe um plano B para a guerra no Irão, caso o Congresso não autorize o prolongamento das operações militares contra Teerão. "Temos um plano para intensificar operações, se necessário. Temos um plano para recuar, se necessário. Temos um plano para deslocar recursos”, afirmou Hegseth.Não adiantou quais serão os próximos passos da administração de Donald Trump em relação à guerra no Irão, "tendo em conta a gravidade da missão que o presidente está a empreender para garantir que o Irão nunca venha a ter uma bomba nuclear".O secretário da Defesa dos EUA disse ainda que “é evidente” que o cessar-fogo com o Irão permanece em vigor.