Guerra contra o Irão já custou 25 mil milhões de dólares aos EUA. "No more Mr. Nice Guy", ameaça Trump

O presidente dos EUA afirmou esta quarta-feira ao site Axios que rejeitou a proposta do Irão que pretendia reabrir o estreito de Ormuz, acabar com o bloqueio naval norte-americano, adiando para uma fase posterior as negociações para um acordo nuclear. Donald Trump disse querer manter o bloqueio naval aos portos iranianos até que o regime de Teerão "concorde com um acordo que vá ao encontro das preocupações dos EUA sobre o seu programa nuclear", escreve o Axios. "O bloqueio é um pouco mais eficaz do que os bombardeamentos", considerou Trump. "(...) E a situação vai piorar para eles. Não podem ter uma arma nuclear", vincou durante a entrevista telefónica.