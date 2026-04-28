Trump alega que o Irão transmitiu aos Estados Unidos que está a tentar definir a sua liderança.
Trump alega que o Irão transmitiu aos Estados Unidos que está a tentar definir a sua liderança. EPA / ABEDIN TAHERKENAREH
Internacional

EUA e Irão mantêm impasse no dia em que os Emirados disseram adeus à OPEP

Trump alega que o Irão admitiu estar em “estado de colapso”, Teerão diz que a Casa Branca “deve abandonar as suas exigências ilegais”. EAU anunciaram saída da OPEP, após criticarem Conselho do Golfo.
Ana Meireles
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