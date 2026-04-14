Guerra afeta o fornecimento de combustível de aviação e companhias aéreas pressionam a UE para intervir

As companhias aéreas europeias estão a pressionar a União Europeia (UE) para intervir com medidas de emergência para lidar com as repercussões da guerra no Médio Oriente, entre as quais os encerramentos generalizados do espaço aéreo e a ameaça de escassez de combustível de aviação, segundo um documento citado pela Reuters.A associação do setor, Airlines for Europe (A4E), solicitou à UE que implemente uma série de medidas para responder à crise, incluindo a monitorização do fornecimento de combustível, a suspensão temporária do mercado de carbono para a aviação e a eliminação de certos impostos.O setor da aviação tem sido afetado pelos encerramentos do espaço aéreo desde o início da guerra entre os EUA e Israel contra o Irão, a 28 de fevereiro, uma vez que a Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA) proibiu as companhias aéreas europeias de operar no espaço aéreo de vários países do Médio Oriente, incluindo os Emirados Árabes Unidos e o Qatar, até 24 de abril.O setor enfrenta também uma crise de combustível devido ao encerramento do Estreito de Ormuz. Na semana passada, o grupo Airports Council International Europe (ACI) alertou que a Europa poderia enfrentar uma escassez sistémica de combustível de aviação dentro de três semanas.A A4E exigiu, no documento, que Bruxelas considere a compra conjunta, por parte da UE, de querosene, que é um tipo de combustível de aviação.A UE introduziu a compra conjunta de gás natural para tentar reforçar os fornecimentos, depois de a Rússia ter reduzido drasticamente as entregas de gás à Europa em 2022. No entanto, o modelo ainda não foi aplicado ao petróleo nem ao querosene.A A4E, cujos membros incluem a TAP, a Lufthansa, a Air France-KLM, a Ryanair ou a easyJet, instou ainda a UE a alterar a sua exigência legal para que os países mantenham reservas de petróleo de emergência para 90 dias, uma vez que esta regra não inclui atualmente um requisito específico para o combustível de aviação.No documento, são ainda solicitados esclarecimentos sobre a legislação existente, incluindo a confirmação de que os encerramentos do espaço aéreo devido a conflitos e os consequentes efeitos operacionais serão considerados como não utilização justificada de slots.Por seu lado, a Comissão Europeia indicou que irá propor um pacote de medidas a 22 de Abril para tentar compensar as consequências da guerra com o Irão nos mercados energéticos, mas não confirmou se este incluirá medidas específicas sobre o combustível de aviação..Paquistão propõe nova ronda de negociações entre EUA e Irão. Vance e Trump apontam progressos