Manifestantes entram em confronto com a polícia durante um protesto em Turim, Itália, esta sexta-feira (30) no âmbito da greve geral convocada contra a guerra, a situação económica e o aumento do custo de vida. Foto: TINO ROMANO/EPA.

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Greve geral leva milhares às ruas de Itália e provoca confrontos com a polícia; veja as imagens

Protestos contra o aumento do custo de vida e as despesas militares mobilizaram trabalhadores e estudantes em diversas cidades do país. Confrontos com as autoridades são registados em Turim e Roma.