Greve geral leva milhares às ruas de Itália e provoca confrontos com a polícia; veja as imagens
Numa altura em que as mobilizações contra o aumento do custo de vida se estendem por vários países europeus, a Itália voltou a ver milhares de pessoas unirem-se nas ruas nesta sexta-feira, 30 de outubro. O país vive um dia marcado por uma jornada de greve geral que mobiliza trabalhadores e estudantes em várias cidades, com confrontos com a polícia em Turim, incidentes junto ao Coliseu, em Roma, e bloqueios de estradas em Milão e Bolonha.
Os momentos de maior tensão registaram-se em Turim e Roma. Na primeira cidade, a polícia recorreu a canhões de água para afastar manifestantes que se aproximaram do cordão policial junto à prefeitura. Duas pessoas ficaram feridas e foram transportadas para o hospital.
Já na capital italiana, um grupo de cerca de 300 manifestantes separou-se do cortejo principal e ergueu barricadas nas imediações do Coliseu, incendiando contentores do lixo e lançando objetos contra as forças de segurança, segundo a mesma fonte.
Convocada pela União Sindical de Base (USB) e outras organizações sindicais, a greve abrange setores públicos e privados, incluindo a educação, a saúde e a administração pública.
De acordo com a Euronews, essa era esperada ser a maior greve geral do ano no país. O portal noticia que, entre as principais reivindicações, os sindicatos contestam o aumento do custo de vida e exigem aumentos salariais ajustados à inflação, uma redução dos preços dos bens essenciais e maior investimento nos serviços públicos.
As despesas militares do Governo italiano também estão entre os principais motivos da contestação. A jornada de mobilização coincide com protestos de trabalhadores portuários contra o rearmamento e o transporte de armas. Segundo os organizadores, citados pela Euronews, a iniciativa reúne trabalhadores de mais de 100 portos, distribuídos por 17 países e quatro continentes.