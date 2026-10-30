Manifestantes entram em confronto com a polícia durante um protesto em Turim, Itália, esta sexta-feira (30) no âmbito da greve geral convocada contra a guerra, a situação económica e o aumento do custo de vida.
Manifestantes entram em confronto com a polícia durante um protesto em Turim, Itália, esta sexta-feira (30) no âmbito da greve geral convocada contra a guerra, a situação económica e o aumento do custo de vida.Foto: TINO ROMANO/EPA.
Internacional

Greve geral leva milhares às ruas de Itália e provoca confrontos com a polícia; veja as imagens

Protestos contra o aumento do custo de vida e as despesas militares mobilizaram trabalhadores e estudantes em diversas cidades do país. Confrontos com as autoridades são registados em Turim e Roma.
Nuno Tibiriçá
Publicado a
Atualizado a

Numa altura em que as mobilizações contra o aumento do custo de vida se estendem por vários países europeus, a Itália voltou a ver milhares de pessoas unirem-se nas ruas nesta sexta-feira, 30 de outubro. O país vive um dia marcado por uma jornada de greve geral que mobiliza trabalhadores e estudantes em várias cidades, com confrontos com a polícia em Turim, incidentes junto ao Coliseu, em Roma, e bloqueios de estradas em Milão e Bolonha.

Greve geral em Napoli, no Sul da Itália.
Greve geral em Napoli, no Sul da Itália. Foto: CESARE ABBATE/EPA
Polícia entrou em ação contra manifestantes na cidade de Turim, no Norte do país.
Polícia entrou em ação contra manifestantes na cidade de Turim, no Norte do país. Foto: ALESSANDRO DI MARCO/EPA

Em Milão, os manifestantes bloquearam durante cerca de uma hora e meia uma das principais vias de acesso à cidade, enquanto em Bolonha milhares de pessoas ocuparam uma autoestrada. Segundo a Sky TG24, os organizadores da manifestação em Milão estimaram a participação em cerca de 100 mil pessoas.

Mais de 100 mil pessoas participam da manifestação em Milão, de acordo com a organização.
Mais de 100 mil pessoas participam da manifestação em Milão, de acordo com a organização. Foto: DAVIDE CANELLA/EPA.
Polícia italiana em frente ao Coliseu, em Roma.
Polícia italiana em frente ao Coliseu, em Roma.Foto:GIUSEPPE LAMI/EPA.

Os momentos de maior tensão registaram-se em Turim e Roma. Na primeira cidade, a polícia recorreu a canhões de água para afastar manifestantes que se aproximaram do cordão policial junto à prefeitura. Duas pessoas ficaram feridas e foram transportadas para o hospital.

Já na capital italiana, um grupo de cerca de 300 manifestantes separou-se do cortejo principal e ergueu barricadas nas imediações do Coliseu, incendiando contentores do lixo e lançando objetos contra as forças de segurança, segundo a mesma fonte.

Manifestação em Roma no âmbito da Greve geral desta sexta-feira, 30 de outubro.
Manifestação em Roma no âmbito da Greve geral desta sexta-feira, 30 de outubro.Foto:RICCARDO ANTIMIANI/EPA.
Maiores confrontos ocorreram em Turim.
Maiores confrontos ocorreram em Turim. Foto: TINO ROMANO/EPA.

Convocada pela União Sindical de Base (USB) e outras organizações sindicais, a greve abrange setores públicos e privados, incluindo a educação, a saúde e a administração pública.

De acordo com a Euronews, essa era esperada ser a maior greve geral do ano no país. O portal noticia que, entre as principais reivindicações, os sindicatos contestam o aumento do custo de vida e exigem aumentos salariais ajustados à inflação, uma redução dos preços dos bens essenciais e maior investimento nos serviços públicos.

As despesas militares do Governo italiano também estão entre os principais motivos da contestação. A jornada de mobilização coincide com protestos de trabalhadores portuários contra o rearmamento e o transporte de armas. Segundo os organizadores, citados pela Euronews, a iniciativa reúne trabalhadores de mais de 100 portos, distribuídos por 17 países e quatro continentes.

Jovem manifestante conversa com policiais em Turim.
Jovem manifestante conversa com policiais em Turim. Foto: TINO ROMANO/EPA
Greve geral foi convocada pelo sindicato Unione Sindacale di Base (USB).
Greve geral foi convocada pelo sindicato Unione Sindacale di Base (USB).Foto: ALESSANDRO DI MARCO/EPA
Manifestantes entram em confronto com a polícia durante um protesto em Turim, Itália, esta sexta-feira (30) no âmbito da greve geral convocada contra a guerra, a situação económica e o aumento do custo de vida.
Itália está em alerta máximo devido a manifestações imprevisíveis
Manifestantes entram em confronto com a polícia durante um protesto em Turim, Itália, esta sexta-feira (30) no âmbito da greve geral convocada contra a guerra, a situação económica e o aumento do custo de vida.
Vaga de protestos na Europa. Mil pessoas detidas em França e 400 detidos ou retidos em Itália
Internacional
Itália
Greve geral
Atualidade
Em Imagens
manifestações na Europa